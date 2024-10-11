РФ перекинула МиГи в Беларусь: эксперт раскрыл, что могли задумать россияне

Они могут использоваться в сотрудничестве с РЛС

Два истребителя МиГ-31К, которые россияне опрокинули в Беларусь, могут быть использованы в сотрудничестве с РЛС (радиолокационные станции) России "Небо-м". Речь идет о локаторах истребителей.

"Каким образом? Таким образом, что эта станция работает, как называется между людьми в стелс режиме (в режиме невидимости, — ред.), она принимает на прием, но ей нужно, чтобы был сигнал, который будет облучать объекты, что находятся в воздухе. И МиГ-31, их локаторы мощные, могут быть использованы для такого сотрудничества", — пояснил президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

Он добавил, что Украина несколько дней назад уничтожила одну российскую РЛС "Небо-м", что является большим плюсом для Вооруженных Сил Украины. По словам эксперта, в России их осталось всего 10 штук. Станция стоит около 100 миллионов долларов. Поэтому, скорее всего, отметил Геннадий Хазан, истребители, которые россияне передислоцировали в Беларусь, могут использоваться в сотрудничестве с РЛС.

"Потому что РФ на сегодняшний день не может использовать самолеты типа А-50", — резюмировал эксперт.

Напомним, украинские военные в январе этого года впервые сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а в феврале второй, сократив таким образом дефицитный воздушный флот этих самолетов в России. Этот тип самолета обнаруживает авиацию, выполняет разведку расположения радиолокационных систем и комплексов ПВО, крылатых ракет, а также способен "сканировать" небо на дальность 500-600 км.

Для справки: МиГ-31 – это советский истребитель, способный поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. Его модификация МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Сейчас такие ракеты могут запускать только истребители модификации МиГ-31К.

Как писал "Телеграф", в ночь на 11 октября Украину снова атаковали российские "шахеды". Жители сразу шести областей сообщили о взрывах.