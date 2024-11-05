У Бєлгороді дрон розтрощив багатоповерхівку, момент удару потрапив на відео

Місцева влада вже поспішила бездоказово звинуватити в атаці ЗСУ

У російському Білгороді невідомий дрон врізався у житловий будинок. Вибухом буквально розтрощило багатоповерхівку, у квартирах почалися пожежі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався близько другої години дня. Одразу після цього над містом почали виднітися клуби диму.

Як виявилося, вибухом була уражена житлова багатоповерхівка на вулиці Каштанова. Її мешканці, а також мешканці сусідніх будинків у паніці вибігли на двір, спостерігаючи за пожежею.

Як можна побачити на численних відео з місця подій, будинок серйозно постраждав — обшивка фасаду була знищена, а в кількох вікнах було видно полум’я. Вибух був настільки потужним, що пошкодження зазнали і сусідні будинки.

За попередніми даними, пожежа почалася у трьох квартирах, постраждала як мінімум одна людина.

Також у мережі з’явилося відео, на якому зафільмовано момент попадання дрона у багатоповерхівку.

Місцева влада вже поспішила звинуватити в атаці ЗСУ. Однак жодних доказів цього не навели. Тому, тим і походження дрона залишається невідомим. Російські дрони, які атакують Україну, самі "люблять" відхилятися від курсу і залітати, наприклад, у Білорусь .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 вересня, у російському Білгороді пролунали вибухи, було пошкоджено кілька споруд, у тому числі, житлові будинки та постраждали люди.