В Белгороде дрон разворотил многоэтажку, момент удара попал на видео

Местные власти уже поспешили бездоказательно обвинить в атаке ВСУ

В российском Белгороде неизвестный дрон врезался в жилой дом. Взрывом буквально разворотило многоэтажку, в квартирах начались пожары.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным инцидент произошел около двух часов дня. Сразу после этого над городом начали виднеться клубы дыма.

Как оказалось, взрывом была поражена жилая многоэтажка на улице Каштановая. Её жильцы, а также жильцы соседних домов, в панике выбежали во двор, наблюдая за пожаром.

Как можно увидеть на многочисленных видео с места событий, дом серьезно пострадал — обшивка фасада была уничтожена, а в нескольких окнах виднелось пламя. Взрыв был настолько мощным, что повреждения получили и соседние дома.

Согласно предварительным данным, пожар начался в трех квартирах, пострадал как минимум один человек.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания дрона в многоэтажку.

Местные власти уже поспешили обвинить в атаке ВСУ. Однако никаких доказательств этому не привели. Поэтом, тим и происхождение дрона остается неизвестным. Важно напомнить, что российские дроны, которые атакуют Украину, сами "любят" отклоняться от курса и залетать, например, в Беларусь.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 сентября, в российском Белгороде прозвучали взрывы, были повреждены несколько сооружений, в том числе, жилые дома и пострадали люди.