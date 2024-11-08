Путін збирається звільнити місце у мавзолеї та винести звідти Леніна

Питання винесення тіла російський "лідер" обговорював ще навесні цього року

Тіло Володимира Леніна мають намір перемістити з Мавзолею, але закопувати його не планують. Хоча спочатку тіло хотіли розмістити у Москві, зараз ця ідея "еволюціонувала".

Про це пише Telegram-канал "Кремлівська табакерка". Наголошується, що Леніна перемістять на батьківщину — в Улянівську область, створивши таким чином у регіоні ще один туристичний магніт.

Інформації про те, що в Улянівській області буде створено новий музейний комплекс, присвячений Володимиру Леніну, у мережі вже почали шукати логічні обґрунтування. Нібито такий крок робиться "для пом’якшення ідеологічної риторики КПРФ щодо Єльцин-Центру". Крім того, створення меморіального комплексу має нібито закласти основу для того, щоб вибори у Держдумі у 2026 році пройшли під егідою національного примирення.

"Повна маячня. Саме час звернути увагу на наш пост річної давності, коли ми вперше повідомили про плани президента перемістити тіло Леніна з Мавзолею. Єдиний момент — спочатку тіло планували розмістити в Москві, проте зараз ідея "еволюціонувала". Тіло перенесуть на Батьківщину Володимира Ілліча Проте закопувати його поки не планують", — пише паблік.

Зазначається, що в березні 2024 року російський президент Володимир Путін обговорював питання винесення тіла Леніна. Тоді відповідальним за проект було призначено Сергія Кирієнка.

"Далі цитата з березневого посту: "Президент хоче показати всім, що він сповнений сил. Ніхто не зміг винести Леніна, а він зможе!" — так пояснив ситуацію співрозмовник, близький до Кирієнка. Він підкреслив, що після цього в житті Росії "настане новий етап", — зазначає TG-канал.

При цьому джерела відмовилися відповідати на запитання, чи готує Володимир Путін місце в Мавзолеї у майбутньому для себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що моторошний бюст Сталіну на тлі туалету в Росії вразив мережу.