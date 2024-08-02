"Знущання над Кобзарем": пам’ятник Леніну перетворили на монумент Шевченку (фото вражають)

Трансформацію здійснив місцевий художник

Доволі креативне рішення знайшли мешканці села Котлярка на Житомирщині для виконання закону про декомунізацію. Замість знесення пам'ятника Леніну, громада вирішила трансформувати його у монумент Тарасу Шевченку.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначають, що трансформацію здійснив місцевий художник, який вніс певні корективи.

"Володимир Герасимчук змінив підборіддя, замінив кепку на "Кобзар", а піджак перетворив на пальто", — йдеться у новині.

Пам’ятник переробили ще у 2017 році. Як зазначають у громаді, повалити Леніна, а на його місце встановити новий пам’ятник — у селі не вистачило б грошей. Тому підійшли до виконання закону про декомунізацію доволі творчо.

"Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, "Кобзарик" замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою", — розказав Володимир Герасимчук.

Після поширення у мережі сюжету "Суспільне" про видозмінений пам’ятник у мережі, традиційно, навала коментарів. Одні вважають, що в громаді вчинили правильно, проте більшість українців категорично не згодні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні намагалися продати демонтований памʼятник Леніну. Стартова ціна вражала.