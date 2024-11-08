Действительно ли Путин собирается освободить место в мавзолее и вынести оттуда Ленина

Вопрос выноса тела российский "лидер" обсуждал еще весной этого года

Тело Владимира Ленина намерены переместить из Мавзолея, но закапывать его не планируют. Хотя сперва тело хотели разместить в Москве, сейчас эта идея "эволюционировала".

Об этом пишет Telegram-канал "Кремлевская табакерка". Отмечается, что Ленина переместят на родину — в Ульяновскую область, создав таким образом в регионе еще один туристический магнит.

Информации о том, что в Ульяновской области будет создан новый музейный комплекс, посвященный Владимиру Ленину, в сети уже начали искать логические обоснования. Якобы такой шаг делается "для смягчения идеологической риторики КПРФ в отношении Ельцин-Центра". Кроме того, создание мемориального комплекса должно якобы заложить основу для того, "чтобы выборы в Госдуму в 2026 году прошли под эгидой национального примирения".

"Полный бред. Самое время обратить внимание на наш пост годичной давности, когда мы впервые сообщили о планах президента переместить тело Ленина из Мавзолея. Единственный момент — сперва тело планировали разместить в Москве, однако сейчас идея "эволюционировала". Тело перенесут на Родину Владимира Ильича, однако закапывать его пока не планируют", — пишет паблик.

Отмечается, что марте 2024 года российский президент Владимир Путин обсуждал вопрос выноса тела Ленина. Тогда ответственным за проект назначен был Сергей Кириенко.

"Далее цитата из мартовского поста: "Президент хочет показать всем, что он полон сил. Никто не смог вынести Ленина, а он сможет!" — так объяснил ситуацию собеседник, близкий к Кириенко. Он подчеркнул, что после этого в жизни России "наступит новый этап", — отмечает TG-канал.

При этом, источники отказались отвечать на вопрос, готовит ли Владимир Путин место в Мавзолее в будущем для себя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жуткий бюст Сталину на фоне туалета в России поразил сеть.