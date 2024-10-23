Видатний історик чи хворий маніяк? Владлен Мараєв розвіяв міф Путіна про Леніна й Україну

Ленінська політика українізації була прямою реакцією на Українську революцію 1917-21-го років

Не визнаний Україною президент РФ Володимир Путін є психічно хворою людиною, яка на догоду кремлівській пропаганді викривлює світову і т.зв. новітню історію, щоб виправдати агресію Росії проти України з часів Жовтневого перевороту 1917 року і дотепер.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в першій частині інтерв’ю: "У Путіна відбулись незворотні зміни в психіці, — історик Владлен Мараєв про міфи Кремля, питання "ядерки" та український YouTube".

— Це хворий маніяк. Він собі вбив в голову ідею, що України не існує, що українці — це росіяни, їх треба повернути назад, розпропагувати назад у росіян. Ось як він собі думає, — каже про Путіна український блогер.

Говорячи про те, що Путін позиціонує себе як "видатного історика" сучасності, Владлен Мараєв зауважив:

— Всі його тези сприймати не можна. Будь-яка людина, яка не є психічно хворою, не сприйме тези Путіна. Не скажу, що вони мене дратують, бо цілком зрозуміло, що всі вони хибні. Ми багато разів їх розкривали на нашому каналі, — каже історик. — Одна з таких ідей, що "Ленін створив Україну". А точніше — ленінська політика українізації витворила Україну і українців. Повністю переставши місцями у такій тезі причини і наслідки.

Кандидат історичних наук пояснив, що ленінська політика українізації була прямою реакцією на Українську революцію 1917-21-го років, на появу УНР, уряду Павла Скоропадського, ЗУНР Євгена Петрушевича.

— Щоб контролювати Україну, треба було дати українцям певні "пряники", позитивні моменти, які дозволять сприйняти їм більшовицьку владу як більш-менш свою. Просто-напросто підкупити цим українців. І, на жаль, значною мірою підкупили дуже багатьох. Навіть так, що політичні емігранти поверталися з-за кордону у совєцьку Україну. Щоб через кілька років стати жертвами сталінських репресій, — додав український історик.

Нагадаємо, кандидат історичних наук Олександр Алфьоров в інтерв’ю "Телеграфу розвіяв міф Путіна, що династія київських князів Русі йде від Рюрика.