У СІЗО російського Ростова ув’язнені терористи взяли у заручники тюремників: чого вони вимагають (фото, відео, оновлено)

У бік ростовського СІЗО висунувся ОМОН

У Ростові-на-Дону у СІЗО-1 ув’язнені в одній із камер взяли у заручники двох співробітників установи. Вони вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові, за їхніми словами, відпустити заручників.

Інформація про це 16 червня почала з’являтися у різних Telegram-каналах. Зазначається, що на вулиці Максима Горького через це перекрито дорогу. На місці працюють відповідні служби. З обвинуваченими тривають переговори. Також у бік ростовського СІЗО висунувся ОМОН.

"Весь особовий склад МВС і Росгвардії піднято по тривозі. Співробітників озброюють і відправляють до СІЗО на вулиці Максима Горького. Туди ж направлено велику кількість машин швидкої допомоги. Дорога в ізолятора перекрита. За попередніми даними, один із підозрюваних міг взяти в заручники співробітників ізолятора. Офіційної інформації наразі немає" — пише Baza.

Зазначається, що шестеро обвинувачених вибили шибки у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину. Там вони взяли в заручники співробітників.

За даними ЗМІ, у заручниках нібито перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби СІЗО 1. Вже були встановлені особи п'ятьох загарбників. Серед них є ті, хто засуджений за "терористичними" статтями. Троє з учасників нападу було засуджено у грудні 2023 року за участь в ІДІЛ.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС від правоохоронців, у заручниках перебувають оперативний співробітник та інспектор-наглядач.

"Стала відома особа шостого злочинця, який бере участь у захопленні заручників. За даними "Бази", це 22-річний колишній студент астраханської медичної академії Малік Гандалоїв. Він був затриманий в Інгушетії в березні 2023 року разом зі своїм братом і другом", — йдеться у паблику.

У соцмережах тим часом продовжуються з’являтися відео із ростовського СІЗО.

За попередньою інформацією, зараз злочинці намагаються знайти в СІЗО вогнепальну зброю, що зберігається там. На кадрах також видно, що зловмисники озброєні ножами та заточеннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії починають закривати колонії через непотрібність. Вже щонайменше дві колонії ухвалили рішення про закриття.