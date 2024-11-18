Росія не погодиться на заморозку війни, - Пєсков

Пєсков категорично заперечив можливість реалізації такого сценарію

Останніми тижнями міжнародна спільнота активно обговорює різні варіанти припинення бойових дій в Україні. Зокрема, все частіше лунають вислови щодо тимчасової заморозки конфлікту.

Дмитро Пєсков, речник президента РФ, категорично заперечив можливість реалізації такого сценарію. За його словами, варіант заморозки конфлікту по лінії бойового зіткнення є неприйнятним для Росії. Про це він заявив для росЗМІ.

Схоже, заява Пєскова пролунала на тлі повідомлень про нову ініціативу президента Туреччини. За даними агентства Bloomberg, Реджеп Тайіп Ердоган планує представити на саміті G20 у Бразилії пропозицію щодо врегулювання конфлікту. За даними ЗМІ, план передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу та розміщення там міжнародного контингенту.

Турецька пропозиція також містить пункт про відтермінування вступу України до НАТО щонайменше на 10 років. Натомість Київ мав би отримати гарантії подальших військових поставок від західних партнерів.

Представник Кремля зазначив, що російська сторона не має жодної інформації про деталі ініціативи Ердогана, і наразі це питання не обговорювалося.

Раніше президент РФ Володимир Путін озвучив власні умови мирного врегулювання. Серед них – виведення українських військ з територій, які РФ вважає своїми після проведених у вересні 2022 року псевдореферендумів, відмова України від вступу до НАТО та скасування санкцій проти Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Путіна зробили чергову цинічну заяву щодо переговорів з Україною. Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що цілі російського вторгнення "залишаються незмінними".