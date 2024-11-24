Росія почала вербувати найманців ще з однієї країни. Їх сотнями відправляють до України

Їх заманюють високими зарплатами

Росія масово вербує іноземців для поповнення своєї армії. Зокрема, до лав ворожого війська потрапили сотні єменців.

Про це пише Financial Times. Як розповідають єменські чоловіки, їм обіцяли високооплачувану роботу і російське громадянство, проте, коли вони прибули до Росії, їх примусово завербували до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні.

У підписаних єменцями військових контрактах, з якими ознайомилося видання, вказана компанія, заснована відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Компанія Al Jabri зареєстрована в Омані. У реєстраційних документах вона зазначена туроператором і роздрібним постачальником медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

За даними FT, вербування єменців могло розпочатися ще у липні цього року. Один з контрактів датований 3 липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у російському місті Нижній Новгород.

Як повідомив один з таких новобранців, він входив до групи у складі близько 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. За його словами, громадян Ємену обманом змусили приїхати до Росії та підписати контракти на військову службу, які вони не могли прочитати. Інший єменець розповів, що йому пообіцяли винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США і зарплату у 2 тисячі доларів на місяць, а також, можливо, російське громадянство за роботу у Росії із виробництва безпілотників.

На думку американських дипломатів, зближення між Кремлем і хуситами є ознакою того, як далеко Росія готова зайти у війні проти України. Експерт з регіону Перської затоки лондонської неурядової організації Chatham House Фаріа аль-Муслімі заявив, що мало хто із єменських найманців має якусь підготовку, і багато хто з них не хоче воювати в Україні.

"Єдине, що потрібно Росії, – це солдати, і очевидно, що хусити їх вербують. Ємен досить легке місце для вербування. Це дуже бідна країна", – сказав він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив, що на фронті в Україні було ліквідовано єменського хусита, який воював на боці Росії. Другий бойовик отримав поранення.