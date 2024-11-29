Його оскверняли секс-іграшкою та обливали фарбою: як виглядає пам’ятник на могилі Пригожина

Ватажок "вагнерівців" загинув в авіакатастрофі через два місяці після спроби заколоту в Росії

Євген Пригожин – російський військовий злочинець. Під час вторгнення Росії в Україну був ватажком приватної військової компанії "Вагнер". Він збирав собі вояк по в'язницях і відправляв їх на фронт. Найбільше він уславився тим, що разом зі своїми вояками очолив спробу військового перевороту в РФ 24 червня 2023 року. А вже за два місяці дивним чином загинув в авіакатастрофі. Поховали його в Санкт-Петербурзі, а на місці поховання встановили гранітний обеліск і статую на повний зріст.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила військового злочинця Євгена Пригожина, і як її осквернили згодом після похорону.

Євген Пригожин — як виглядає могила ватажка ПВК "Вагнер"

Військовий злочинець Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі разом із командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним та ще вісьмома пасажирами. Крах його приватного бізнес-джету Embraer у Тверській області стався 23 серпня 2023 року — через два місяці після невдалої спроби військового заколоту. Результати розслідування причин авіакатастрофи російська влада так і не опублікувала.

Поховали Пригожина та Уткіна поряд на Порохівському кладовищі Санкт-Петербурга. Через деякий час після похорону на могилі ватажка ПВК "Вагнер" встановили величезний гранітний обеліск та його статую на повний зріст.

Примітно, що за кілька місяців після встановлення статуї її осквернили — облили білою фарбою, а в руку поклали секс-іграшку у вигляді фалоімітатора. Однак того ж дня, пам’ятник Пригожину упорядкували, і зробили це, за даними російських ЗМІ, колишні соратники-"вагнерівці".

Зазначимо, що Євген Пригожин був людиною з близького оточення Путіна. Його навіть називали "поварем Путіна", оскільки він був ресторатором та займався кейтерингом. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, Пригожин відправив свою приватну військову компанію "Вагнер" на фронт в Україну. А "гарматне м’ясо" збирав у в’язницях, пропонуючи засудженим подальшу амністію, якщо вони підуть на фронт.

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