Через 33 роки після вбивства Талькова: у суді допитали співачку Азізу (відео)

Вона повністю прокоментувала події того трагічного дня

У рамках відновленого розслідування справи про вбивство співака Ігоря Талькова була допитана співачка Азіза. Його застрелили в 1991 році,

Відео з фрагментами допиту, звернула увагу "Бумага", опублікувала у своєму телеграм-каналі голова пресслужби судів Петербурга Дар'я Лебедєва. Під час допиту співачка розповіла про день убивства Талькова, зокрема, про бійку за участю чотирьох-п'яти осіб, серед яких були концертний директор Талькова Валерій Шляфман і охоронець Азізизи Ігор Малахов.

За версією слідства, під час конфлікту, що виник за лаштунками концерту в петербурзькому палаці спорту "Ювілейний" через черговість виступів Талькова й Азізи, у руках у Шляфмана опинилася зброя Малахова, він вистрілив у охоронця, але куля влучила в Талькова. Від отриманих поранень Тальков помер на місці.

"Я закрила собою Малахова, лягла на його спину. Я коли побачила ногу, занесену над його головою, закрила голову руками, і ногою влучили мені. У цей момент я підняла голову, схопилася, а Шляфман побіг від мене в бік гримерки. У руках у нього я побачила пістолет", — цитує "Бумага" фрагмент допиту Азізи.

У листопаді, нагадує видання, у рамках розслідування справи було допитано співачку Наташу Корольову, яка також брала участь у концерті в "Ювілейному" 6 жовтня 1991 року. Її виступ перервали, щоб запитати, чи є серед глядачів лікар. Співачка, зокрема, повідомила, що чула багато версій про вбивство Талькова, і наголосила, що, "маючи досвід, ніколи до цих версій не прислухається".

У жовтні видання 47news повідомляло, що слідчі з Петербурга з'їздили до Ізраїлю і допитали Валерія Шляфмана, який виїхав із Росії 1992 року і змінив прізвище на Висоцький. Свою провину він заперечував.

Після вбивства Талькова Валерію Шляфману, який залишив Росію незабаром після смерті співака, спочатку заочно висунули обвинувачення в убивстві з необережності. Обвинувачення було пред'явлено й Ігорю Малахову. Його судили за незаконне придбання та носіння вогнепальної зброї і засудили до двох із половиною років умовно. Малахов помер у 2016 році.

Розслідування справи про вбивство Талькова, припинене в 1990-х, було відновлено СК РФ 2018 року. У 2022 році Шляфмана (Висоцький) обвинуватили в убивстві та замаху на вбивство, скоєних загальнонебезпечним способом, і заочно заарештували.

Що відомо про Ігоря Талькова

Тальков став відомим широкому загалу після виступу 1987 року на фестивалі "Пісня року" з композицією "Чистые пруды".

За два роки він написав понад дві сотні пісень. Однак основна їхня маса не була такою ж ліричною, як "Чистые пруды", і для того, щоб їх виконувати, він створив гурт "Спасательный круг".

Найвідомішими його композиціями стали "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь". Одну з них навіть переспівав український гурт "Бумбокс".

Поета, композитора і співака Ігоря Талькова було вбито 6 жовтня 1991 року в перестрілці в службових приміщеннях палацу спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі під час великого концерту. 6 травня 1992 року слідство висунуло обвинувачення в убивстві з необережності адміністратору групи Талькова "Рятувальне коло" Валерію Шляфману. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, проте ще в січні 1992 року Шляфман виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю, з яким тоді у Росії не було угоди про екстрадицію. У результаті 19 березня 1993 року провадження у справі про вбивство співака було призупинено.

Усі ці роки родичі Ігоря Талькова виступали за проведення нового розслідування. Воно було відновлено в листопаді 2018 року на підставі зміни потерпілого у кримінальній справі. Раніше ним було визнано матір співака, яка померла 2007 року. Пізніше слідство задовольнило клопотання Тетяни Талькової, вдови Ігоря Талькова, про визнання її потерпілою.

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