Спадкоємицю пропагандистки звуть Мар’яна і зараз їй 14 років

Представник МЗС РФ Марія Захарова вийшла заміж за російського менеджера Андрія Макарова у листопаді 2005 року у Нью-Йорку. У той період путіністка працювала в США як голова пресслужби представництва Росії при ООН. Багато хто підозрює, що і свою єдину дочку Захарова народила в "ненависній" Америці.

Спадкоємиця пропагандистки народилася 30 червня 2010 року. Дівчинку назвали Мар’яною і зараз їй 14 років. "Телеграф" розповідає, як виглядає дочка Захарової та що про неї відомо.

Що відомо про дочку Марії Захарової

Рупор Кремля рідко демонструє свою дочку, мабуть, з міркувань безпеки. Адже спікер МЗС РФ має чимало ворогів через свої скандальні висловлювання та пропутінську диктаторську риторику.

Фотографії доньки путіністки в інтернеті практично відсутні, якщо не рахувати пару-трійку знімків "добрих людей" нишком.

Про Мар’яну майже нічого не відомо, крім того, що вона навчається у приватній школі. Дівчинка також добре володіє кількома іноземними мовами, включаючи англійську та китайську.

У вересні 2023 року до росЗМІ змогли потрапити кадри з кінопоказу, на який Захарова привела свою підрослу дочку. Судячи з реакції дівчинки на зйомку, вона не була рада такій увазі — просила прибрати камери репортерів.

Дочка Марії Захарової – американка?

У мережі часто згадується, що дочка Захарової має паспорт США. Відомо, що в цій країні діє закон, який дає громадянство практично будь-якій дитині, яка народилася на їхній території. Навіть якби Захарова народила в Америці, є один нюанс: громадянство не видається дітям дипломатів та голів інших держав. Однак під час пологів Захарова і не мала статусу дипломата.

У липні 2020 року пропагандистка заявила, що американський паспорт у її дочки — це нібито повна нісенітниця. За її словами, вона народила доньку у пологовому будинку лікарні №67 у Москві.

Зазначимо, що російські пропагандисти підносять диктатора Путіна. Раніше ми писали про першу жінку-космонавта, яка стала депутатом Держдуми РФ. Також "Телеграф" показував, як Валентина Терешкова виглядала у молодості.