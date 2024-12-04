Через 33 года после убийства Талькова: в суде допросили певицу Азизу (видео)

Она полностью прокомментировала события того трагического дня

В рамках возобновленного расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова была допрошена певица Азиза. Его застрелили в 1991 году,

Видео с фрагментами допроса, обратила внимание "Бумага", опубликовала в своем телеграм-канале глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Во время допроса певица рассказала о дне убийства Талькова, в частности, о драке с участием четырех-пяти человек, среди которых были концертный директор Талькова Валерий Шляфман и охранник Азизизызы Игорь Малахов.

По версии следствия, во время конфликта, возникшего за кулисами концерта в петербургском дворце спорта "Юбилейный" из-за очередности выступлений Талькова и Азизы, в руках у Шляфмана оказалось оружие Малахова, он выстрелил в охранника, но пуля попала в Талькова. От полученных ранений Тальков скончался на месте.

"Я закрыла собой Малахова, легла на его спину. Я когда увидела ногу, занесенную над его головой, закрыла голову руками, и ногой попали мне. В этот момент я подняла голову, вскочила, а Шляфман побежал от меня в сторону гримерки. В руках у него я увидела пистолет", — цитирует "Бумага" фрагмент допроса Азизы.

В ноябре, напоминает издание, в рамках расследования дела была допрошена певица Наташа Королева, которая также участвовала в концерте в "Юбилейном" 6 октября 1991 года. Ее выступление прервали, чтобы спросить, есть ли среди зрителей врач. Певица, в частности, сообщила, что слышала много версий об убийстве Талькова, и подчеркнула, что, "имея опыт, никогда к этим версиям не прислушивается".

В октябре издание 47news сообщало, что следователи из Петербурга съездили в Израиль и допросили Валерия Шляфмана, который выехал из России в 1992 году и сменил фамилию на Высоцкий. Свою вину он отрицал.

После убийства Талькова Валерию Шляфману, который покинул Россию вскоре после смерти певца, сначала заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Обвинение было предъявлено и Игорю Малахову. Его судили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и приговорили к двум с половиной годам условно. Малахов умер в 2016 году.

Расследование дела об убийстве Талькова, прекращенное в 1990-х, было возобновлено СК РФ в 2018 году. В 2022 году Шляфмана (Высоцкий) обвинили в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, и заочно арестовали.

Что известно об Игоре Талькове

Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

За два года он написал более двух сотен песен. Однако основная их масса не была такой же лирической, как "Чистые пруды", и для того, чтобы их исполнять, он создал группу "Спасательный круг".

Самыми известными его композициями стали "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь". Одну из них даже перепела украинская группа "Бумбокс".

Поэт, композитор и певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в перестрелке в служебных помещениях дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время большого концерта. 6 мая 1992 года следствие предъявило обвинение в убийстве по неосторожности администратору группы Талькова "Спасательный круг" Валерию Шляфману. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако еще в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль, с которым тогда у России не было соглашения об экстрадиции. В результате 19 марта 1993 года производство по делу об убийстве певца было приостановлено.

Поэт, композитор и певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в перестрелке в служебных помещениях дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время большого концерта. 6 мая 1992 года следствие предъявило обвинение в убийстве по неосторожности администратору группы Талькова "Спасательный круг" Валерию Шляфману. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако еще в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль, с которым тогда у России не было соглашения об экстрадиции. В результате 19 марта 1993 года производство по делу об убийстве певца было приостановлено.

Все эти годы родственники Игоря Талькова выступали за проведение нового расследования. Оно было возобновлено в ноябре 2018 года на основании изменения потерпевшего по уголовному делу. Ранее им была признана мать певца, которая умерла в 2007 году. Позже следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей.

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