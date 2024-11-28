Діяв він через підставний фонд

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв придбав у Великій Британії яхту більш ніж за 4 мільйони доларів. І все б нічого, але саме цю острівну державу Медведєв називав "ворогом Росії" і навіть мріяв атакувати Лондон бомбою.

Насправді ж потяг до розкішного життя та висловлювання "для народу" виявилися двома протилежними речами. Про це пише видання The Insider.

Так, у 2024 році довірені особи голови "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва придбали для нього нову яхту у Великій Британії. При цьому вони діяли через підставний фонд.

Судно Hurry Up було побудоване на верфі Princess Yachts в англійському Плімуті та його вартість складає $4,3 мільйона. Судно вже встигли доставити до Росії кілька місяців тому.

Видання The Insider також зазначає, що Медведєв має як мінімум п’ять яхт. Одна з них була доставлена до Росії у 2023 році.

Судно GV було побудовано у 2017 році на італійській верфі і коштує $5 млн. Воно також було зареєстроване на підставну особу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає дружина Медведєва та що про неї відомо. На рахунку Світлани Медведєвої безліч нагород, орденів і грамот — і від Путіна, і від РПЦ, і від благодійних фондів та інших організацій. А ще вона із 2010 року почесний громадянин французького міста Канни.