Росію масовано атакували безпілотники. Де чули вибухи (відео, карта)
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У РФ кажуть про нібито збиття десятків БПЛА
У ніч проти 8 грудня в Росії пролунали декілька вибухів. Місцеві жителі та влада повідомила про атаку безпілотників.
Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що у РФ лунали вибухи. За його словами, під атакою перебували Курськ та Курщина, а також Таганрог.
Крім того, російські Телеграм-канали повідомили, що в Таганрозі Ростовської області пролунав вибух. Його зафіксували камери відеоспостереження.
Своєю чергою виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсар повідомив, що безпілотники атакували Новошахтинськ. За його словами, в районі міста нібито було знищено два БПЛА.
"Через падіння одного з них розбиті шибки в магазинах. За першою інформацією, постраждалих немає, сліди загоряння відсутні", — заявив він.
Крім того, про гучні вибухи вночі повідомляли жителі Курська та Курчатова. В останньому, до речі, розташована атомна електростанція.
А у Воронезькій області після атаки дронів почалася пожежа на підприємстві.
Губернатор Воронезької області Олександра Гусєв повідомив, силами ППО та засобами РЕБ на території одного з районів області нібито було виявлено та придушено кілька українських БПЛА. За його словами, внаслідок падіння одного безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті.
Своєю чергою в Міноборони РФ заявили, що ППО вночі нібито перехопила та знищила 46 українських безпілотників над 5 російськими регіонами: 17 – над Білгородською областю, 12 – над Курською, 6 – над Воронезькою, 7 – над Ростовською та 4 – над Астраханською областю.
Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Росію атакували безпілотники. Зокрема вибухи пролунали в районі військового аеродрому "Дягілєво" на околиці міста Рязань. Також гучно було в районі міста Новоросійськ.