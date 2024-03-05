Готовий офіційно від імені сім'ї Сталіних підтримати

Правнук Йосипа Сталіна художник Селім Бенсаад надіслав відкритий лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який нещодавно різко висловився в бік Молдови. У ньому він наголосив на необхідності розпуску ООН.

Він вважає, що організація показала свою безсилість та марність. Про це пише News.ru.

"Як останній уроджений Джугашвілі, правнук генералісімуса Перемоги у Другій світовій війні та онук загиблого у фашистському концтаборі Заксенхаузен Якова Джугашвілі я готовий офіційно від імені сім'ї Сталіних підтримати вас і Міністерство закордонних справ Російської Федерації у скликанні спеціального засідання ООН, щоб вирішити подальшу долю цієї організації та доцільність участі в ній країни правонаступника СРСР, країни переможця фашизму – Росії", – пише правнук Сталіна.

За його словами, ООН виявились неспроможними уникнути геноциду націй та окремих народів. Як пише Бенсаад, організація "дозволяє винищувати росіян" на Донбасі та проводить політику подвійних стандартів у секторі Газа.

Пресаташе Бенсаада Вадим Горжанкін додав, що цілком доцільно перенести штаб-квартиру ООН до Москви чи Ялти. Адже, за його словами, зараз західні дипломати використовують візовий режим для тиску і позбавляють російських представників можливості брати участь у сесіях ООН у Нью-Йорку.

Що відомо про Селіма Бенсаада

Селім Бенсаад — це глухонімий художник і прямий правнук Йосипа Сталіна, який народився у 1971 році у Москві. Він став відомим через свої твори та своє походження. Проте його карʼєра митця також не склалась, адже за декілька років роботи у нього значно погіршився зір і він перестав бачити на одне око.

Селім Бенсаад

До 2019 року про існування правнука Йосипа Сталіна було невідомо. Його ім'я десятиліттями перебувало у тіні. Вперше громадськість дізналася про нього, коли Селім Бенсаад звернувся до юристів і в ЗМІ із заявою, що у нього намагаються відібрати квартиру (імовірно, "чорні рієлтори") у центрі Москви, де він проживав разом зі своєю дружиною. Пізніше, у 2019 році, через проблеми з батьком він був вимушений переїхати з Москви.

Публічне звернення до Лаврова — не перший жест в біографії Бенсаада, адже у 2022 році прямий правнук він написав Володимир Путіну з черговою пропозицією реабілітувати свого "великого" предка та закликом: "припинити називати його прадіда "червоним диктатором"

На його думку, єдиним чинником дискредитації його предка була "інформаційна війна", метою якої було зміцнення свого іміджу та положення в компартії й суспільстві Микитою Хрущовим.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бразилії відмовилися заправити літак голови російського МЗС Сергія Лаврова, коли той збирався вирушити на зустріч із президентом країни Лулою да Сілвою. Все через страх перед санкціями.