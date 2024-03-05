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Правнук Сталіна написав листа Лаврову з незвичайною пропозицією

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Селім Бенсаад Новина оновлена 05 березня 2024, 11:15
Селім Бенсаад. Фото росЗМІ

Готовий офіційно від імені сім'ї Сталіних підтримати

Правнук Йосипа Сталіна художник Селім Бенсаад надіслав відкритий лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який нещодавно різко висловився в бік Молдови. У ньому він наголосив на необхідності розпуску ООН.

Він вважає, що організація показала свою безсилість та марність. Про це пише News.ru.

"Як останній уроджений Джугашвілі, правнук генералісімуса Перемоги у Другій світовій війні та онук загиблого у фашистському концтаборі Заксенхаузен Якова Джугашвілі я готовий офіційно від імені сім'ї Сталіних підтримати вас і Міністерство закордонних справ Російської Федерації у скликанні спеціального засідання ООН, щоб вирішити подальшу долю цієї організації та доцільність участі в ній країни правонаступника СРСР, країни переможця фашизму – Росії", – пише правнук Сталіна.

За його словами, ООН виявились неспроможними уникнути геноциду націй та окремих народів. Як пише Бенсаад, організація "дозволяє винищувати росіян" на Донбасі та проводить політику подвійних стандартів у секторі Газа.

Пресаташе Бенсаада Вадим Горжанкін додав, що цілком доцільно перенести штаб-квартиру ООН до Москви чи Ялти. Адже, за його словами, зараз західні дипломати використовують візовий режим для тиску і позбавляють російських представників можливості брати участь у сесіях ООН у Нью-Йорку.

Що відомо про Селіма Бенсаада

Селім Бенсаад — це глухонімий художник і прямий правнук Йосипа Сталіна, який народився у 1971 році у Москві. Він став відомим через свої твори та своє походження. Проте його карʼєра митця також не склалась, адже за декілька років роботи у нього значно погіршився зір і він перестав бачити на одне око.

Селім Бенсаад

До 2019 року про існування правнука Йосипа Сталіна було невідомо. Його ім'я десятиліттями перебувало у тіні. Вперше громадськість дізналася про нього, коли Селім Бенсаад звернувся до юристів і в ЗМІ із заявою, що у нього намагаються відібрати квартиру (імовірно, "чорні рієлтори") у центрі Москви, де він проживав разом зі своєю дружиною. Пізніше, у 2019 році, через проблеми з батьком він був вимушений переїхати з Москви.

Публічне звернення до Лаврова — не перший жест в біографії Бенсаада, адже у 2022 році прямий правнук він написав Володимир Путіну з черговою пропозицією реабілітувати свого "великого" предка та закликом: "припинити називати його прадіда "червоним диктатором"

На його думку, єдиним чинником дискредитації його предка була "інформаційна війна", метою якої було зміцнення свого іміджу та положення в компартії й суспільстві Микитою Хрущовим.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бразилії відмовилися заправити літак голови російського МЗС Сергія Лаврова, коли той збирався вирушити на зустріч із президентом країни Лулою да Сілвою. Все через страх перед санкціями.

Теги:
#Росія #ООН #Сергій Лавров #Йосип Сталін