У момент вбивства з ним була українка: як виглядає могила російського опозиціонера Нємцова

Опозиціонер активно висловлювався проти російського президента

Борис Нємцов був одним із найвідоміших російських політиків, який боровся з путінським режимом. Чоловіка застрелили у центрі Москви за його опозиційну діяльність. Також у російській колонії помер політик Олексій Навальний, який висловлювався проти Путіна.

"Телеграф" нагадає головні висловлювання Бориса Нємцова і покаже його могилу.

Що казав Борис Нємцов

Політик назбирав понад мільйон підписів проти війни у Чечні.

Підтримував Помаранчеву революцію, зокрема тодішнього кандидата в президенти України Віктора Ющенка, який потім виграв вибори.

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Добре висловлювався про Революції Гідності й критикував владу часів Януковича, яка не чула свій народ.

Засудив анексію Росією Криму. Він сказав, що "Путін — бандит, який слідує бандитській ментальності".

Нємцов виступив проти збройної агресії Росії на Донбасі. Він поставив свій підпис під заявою, щоб "припинити військову авантюру: вивести з території України російські війська й припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених ДНР та ЛНР".

Фото: Getty Images

Організовував марші миру у Росії проти війни.

Готував доповідь "Путін. Війна", в якій показав докази присутності Росії на Донбасі та розкрив, як діє пропаганда президента-диктатора. Її мали поширити як у друкованому вигляді, так і в мережі. Доповідь політик мав презентувати незадовго до смерті.

Смерть і могила Бориса Нємцова

Політика застрелили у центрі Москві чотирма пострілами у груди, голову і серце. Це сталося на Великому Москворіцькому мосту біля Кремля. Незадовго до смерті Нємцов сказав, що "життя Надії Савченко дорожче, ніж якийсь Путін".

Фото: Getty Images

Також на момент смерті з політиком була українка. Нею виявилась уродженка Білої Церкви Анна Дурицька. Обвинуваченими у вбивстві опозиціонера були Заур Дадаєв і Анзор Губашев. Вони сказали, що до 27 лютого двічі робили спроби ліквідувати Нємцова, але заважали люди.

Прощання з Нємцовим відбулося у Сахаровському центрі, а відспівали у храмі Архангела Михаїла. Провести політика в останню путь прийшло чимало небайдужих. Поховали опозиціонера на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Фото з мережі

Фото: Getty Images

Згодом на могилі Нємцова встановили пам'ятник. Його виконали у вигляді частини Великого Москворіцького мосту в Москві біля Кремля, де вбили Нємцова. Також на ньому зобразили 5 отворів, які означають 5 пострілів, якими вбили політика.

Фото з мережі

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила дизайнера-путініста Валентина Юдашкіна. Від помер від раку нирки в 2023 року.