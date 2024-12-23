В момент убийства с ним была украинка: как выглядит могила российского оппозиционера Немцова

Оппозиционер активно высказывался против российского президента

Борис Немцов был одним из самых известных российских политиков, который сражался с путинским режимом. Мужчину застрелили в центре Москвы за его оппозиционную деятельность. Также в российской колонии умер политик Алексей Навальный, который высказывался против Путина.

"Телеграф" напомнит главные высказывания Бориса Немцова и покажет его могилу.

Что говорил Борис Немцов

Политик собрал более миллиона подписей против войны в Чечне.

Поддерживал Оранжевую революцию, в частности, тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, который затем выиграл выборы.

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Хорошо высказывался о Революции Достоинства и критиковал власть времен Януковича, которая не слышала свой народ.

Осудил аннексию Россией Крыма. Он сказал, что "Путин — бандит, который следует бандитской ментальности".

Немцов выступил против вооруженной агрессии России на Донбассе. Он поставил свою подпись под заявлением, чтобы "прекратить военную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

Фото: Getty Images

Организовывал марши мира в России против войны.

Готовил доклад "Путин. Война", в котором показал доказательства присутствия России в Донбассе и раскрыл, как действует пропаганда президента-диктатора. Ее должны были распространить как в печатном виде, так и в сети. Доклад политик должен был презентовать незадолго до смерти.

Смерть и могила Бориса Немцова

Политика застрелили в центре Москвы четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце. Это произошло на Большом Москворицком мосту у Кремля. Незадолго до смерти Немцов сказал, что "жизнь Надежды Савченко дороже, чем какой-либо Путин".

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Также в момент смерти с политиком была украинка. Ею оказалась уроженка Белой Церкви Анна Дурицкая. Обвиняемыми в убийстве оппозиционера были Заур Дадаев и Анзор Губашев. Они сказали, что до 27 февраля дважды пытались ликвидировать Немцова, но мешали люди.

Прощание с Немцовым состоялось в Сахаровском центре, а отпели в храме Архангела Михаила. Провести политика в последний путь пришло немало небезразличных. Похоронили оппозиционера на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото из сети

Фото: Getty Images

Впоследствии на могиле Немцова установили памятник. Его выполнили в виде части Большого Москворицкого моста в Москве у Кремля, где убили Немцова. Также на нем изобразили пять отверстий, означающие пять выстрелов, которыми убили политика.

Фото из сети

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила дизайнера-путиниста Валентина Юдашкина. Он умер от рака почки в 2023 году.