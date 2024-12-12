Скільки загинуло росіян у боях за Покровськ: Сирський озвучив втрати армії РФ

Покровський напрямок залишається одним зі складних на фронті

Російські війська продовжують наступ на Покровському напрямку в Донецькій області, але при цьому зазнають втрат в техніці і живій силі.

Про це повідомив в Telegram Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, росіяни лише в грудні втратили в боях під Покровськом близько 400 чоловік вбитими і пораненими. Генерал подякував особовому складу підрозділів Сил оборони за захист України від російських окупантів.

Водночас ситуація на Покровському напрямку залишається складною.

"Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", — заявив Сирський.

Тим часом OSINT-проект DeepState повідомляє, що росіяни захопили в Донецькій області Зорю, а також просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю. Крім того, продовжується наступ на Куп'янському напрямку в Харківській області та на Лиманському напрямку в Донецькій області.

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