Три квартиры, 20 резиденций и миллионы на счетах: что известно о состоянии главного путинского попа Кирилла

Глава РПЦ, приближенный к Путину, очень состоятельный человек

Патриарх Кирилл, который имеет шпионское прошлое и связи в КГБ, с 2009 года возглавляет Российскую Православную церковь. Он входит в круг приближенной к Путину элиты и, как оказалось, имеет огромное состояние.

"Телеграф" расскажет, что известно об имуществе и состоянии патриарха Кирилла, который привык к роскошной жизни.

Патриарх Кирилл и его недвижимость

Патриарх Кирилл возглавляет Российскую православную церковь уже более 15 лет. За это время он стал приближенным к путину попом и рупором российской пропаганды. А еще неплохо обогатился.

По данным расследования издания "Проект", российский патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) имеет квартиры в Москве и Питере, десятки резиденций, элитный автопарк и яхты. А отдыхать он любил во дворце под Геленджиком, рядом с резиденцией Путина. Также журналисты утверждают, что на счетах Кирилла лежат миллионы долларов. И весь этот "аскетический образ жизни" оплачивают все россияне — и верующие, и атеисты — налогоплательщики.

Так, среди прочего выяснилось, что у патриарха Кирилла есть три квартиры, а также более 20 резиденций, которые ему предоставляет государство и церковь. Больше всего шума наделала резиденция патриарха под Геленджиком, рядом с резиденцией Путина. Она размещена на территории заповедника, а ее строительство обошлось в 22 млрд рублей. А в целом недвижимость патриарха Кирилла и его семьи оценивают в более 3 млн долларов.

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