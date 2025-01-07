Живет в глубинке России и работает охранником: как выглядит родной брат главкома ВСУ Сырского

Сырский считает своим родным городом Харьков, тогда как его семья осталась жить в РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский родился в российском селе во Владимирской области. Однако большая часть его жизни прошла в Украине, а свою жизнь он посвятил службе в украинской армии. При этом его родственники — родители и родной брат, до сих пор живут в России.

"Телеграф" расскажет, что известно про родного брата Александра Сырского Олега, и как он выглядит.

Брат Сырского Олег — что о нем известно

Как пишут СМИ, семья главкома ВСУ Александра Сырского живет в России. Сначала они жили в селе Новинки Владимирской области, где, собственно и родился будущий главком ВСУ, затем отец-военный забрал семью с собой на службу в Харьков. Именно там Александр Сырский закончил школу и начал свою военную карьеру. К тому же именно Харьков Сырский называет своим родным городом.

Родители Александра Сырского

А вот его родня вернулась в Россию. Сейчас родители главкома ВСУ Людмила и Станислав Сырские живут в российской провинции — городе Владимир. Там же вместе с ними живет и младший брат главкома Олег Сырский. И он весьма маргинальная личность с тяжелой судьбой.

Брат Александра Сырского

Так, по данным российских пабликов в соцсетях, Олег Сырский живет с родителями во Владимире и работает охранником в супермаркете. В 2013 году его осудили за неправдивое сообщение о минировании одного из ТЦ во Владимире. Оказалось, что Олег Сырский будучи нетрезвым, повздорил с охранником торгового центра и чтобы отомстить, сообщил о "заминировании".

Брат Александра Сырского

Также в сети есть информация о том, что в своих соцсетях Олег Сырский признается в любви к России. А семья Александра Сырского якобы пытается скрыть, что их сын — главнокомандующий украинских Вооруженных сил. Более того, о назначении сына на такую должность родители якобы узнали из новостей.

Брат Александра Сырского

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Александр Сырский добивался высот в Украине. Родился в России, но стал ее главным врагом.