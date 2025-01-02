Справу так і не розкрили: як виглядав Віктор Ющенко до отруєння

Експрезидент сильно постраждав від цього замаху, а його зовнішність назавжди змінилася

Віктор Ющенко — третій президент незалежної України, на якого було скоєно замах. Його ймовірно отруїли під час вечері з політиками та силовиками, яка відбулася 5 вересня 2004 року. Після цього зовнішність президента змінилася назавжди.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядав експрезидент Віктор Ющенко до того, як було здійснено отруєння.

Віктор Ющенко та його отруєння

З моменту отруєння минуло вже понад 20 років. Сам експрезидент Віктор Ющенко вважає, що його отруїли під час вечері з представниками силових структур, яка відбулася 5 вересня 2005 року. Тоді його запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, розташовану на Осокорках. На цій вечері також були присутні голова СБУ Ігор Смешко та народний депутат Давид Жванія.

Віктор Ющенко Фото: Getty Images

Практично одразу після цього заходу тоді ще кандидату у президенти стало погано. У ніч із 9 на 10 вересня 2004 року Віктора Ющенка доставили до австрійської клініки, де йому встановили діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, спричиненими отруєнням токсинами. Пізніше австрійські лікарі дійшли висновку, що українського кандидата у президенти отруїли діоксинами.

Віктор Ющенко Фото: Getty Images

На той час, коли тривала передвиборча кампанія, отруєння Віктора Ющенка викликало бурхливий резонанс у суспільстві. Експерти навіть припускали, що саме цей сумний інцидент певною мірою допоміг Ющенку виграти ті вибори і стати президентом України. Проте замовника та виконавця цього замаху так і не встановили, а справа про отруєння залишилась не розкритою.

Віктор Ющенко Фото: Getty Images

При цьому американська розвідка стверджувала, що отруєння Віктора Ющенка замовив Володимир Путін. Були й інші версії отруєння, до яких причетні російські спецслужби чи опоненти Ющенка на тих виборах, наприклад, представники команди Януковича.

Віктор Ющенко до отруєння. Фото: Getty Images

Однак, незважаючи на те, що Віктор Ющенко через це отруєння справді був за крок від смерті, йому вдалося не лише вижити, а й стати президентом України. Сьогодні політику 70 років і він навіть іноді з'являється на публічних заходах.

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

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