Без розпізнавальних знаків і пам’ятника: де похований Стів Джобс і чому його могила залишається таємницею

Цього дня, 24 лютого, народився Стів Джобс, який подарував світові епоху нових інформаційних технологій

Стів Джобс — відомий на весь світ винахідник, який відкрив світові нову еру інформаційних технологій і увійшов в історію як засновник корпорації Apple. Він помер від онкології у 2011 році, а народився сьогодні, 24 лютого.

"Телеграф" розповість, що відомо про похорон Стіва Джобса, і чому його могила залишається безіменною і таємною.

Стів Джобс. Фото: Getty Images

Стів Джобс — де похований великий винахідник

Всесвітньо відомий новатор у сфері технологій Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року після тривалої онкологічної хвороби, йому було 56 років. Вперше про серйозний діагноз винахідника заговорили 2003 року, за деякими даними, тоді у нього виявили рак підшлункової залози.

Одні джерела стверджують, що Стів Джобс відмовився від операції, яка могла призвести до стійкої ремісії, і лікувався за допомогою овочевої дієти, медитацій та акупунктури. Інші ж заявляють, що він переніс операцію 2004 року, але хвороба повернулася.

Відомо, що голову компанії Apple Стіва Джобса було поховано в місті Пало-Альто, штат Каліфорнія, на старому цвинтарі Альта-Меса. На жалобній церемонії були лише найближчі родичі та друзі покійного. А компанія Apple не влаштовувала жодних поминальних заходів після смерті свого засновника.

При цьому могила Джобса досі залишається загадкою. На прохання сім’ї його місце поховання залишилося без розпізнавальних знаків. Тож точне місце, де похований винахідник, відомо лише вузькому колу людей.

До речі, згідно з біографією винахідника, яку написав Уолтер Айзексон, Стів Джобс, який у 1973 році прийняв іудаїзм, наказав провести кремацію його тіла після смерті. Однак за лічені дні до смерті він нібито передумав. Перед тим, як померти, він велів поховати його на цвинтарі Альта-Меса, неподалік його прийомних батьків.

Варто також зазначити, що після смерті засновника Apple, пошук його могили став такою собі "розвагою" серед туристів і шанувальників теорій змов. А тим часом у мережі гуляє єдине фото надгробної плити, нібито на могилі Стіва Джобса. Проте справжність цього фото викликає сумніви.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що благав перед смертю Чікатіло і де його поховали. Йому не сказали, що везуть до страти.