Путін надіслав на похорон Кеосаяна отруйний "сюрприз" (фото)

Російський диктатор вшанував пропагандиста небезпечним вінком

У Москві триває церемонія прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном — чоловіком такої ж рупорки Кремля, журналістки та головного редактора російського державного телеканалу RT Маргарити Симоньян. Путін вшанував пам’ять режисера отруйним вінком.

Що потрібно знати:

У Москві відбувається церемонія прощання з пропагандистом Тиграном Кеосаяном

Путін не приїхав на похорон, але надіслав отруйний вінок

Кеосаян підтримував політику Кремля, брав участь у пропаганді війни і був під санкціями

На жалобний захід, що проходить у неділю, 28 вересня, у Вірменській церкві на Олімпійському проспекті, сам президент Росії не приїхав, проте надіслав особливий вінок із трояндами та листям монстери, яке вважається отруйним.

Путін надіслав на похорон Кеосаяна отруйний вінок: фото

Вінок від Путіна з отруйним листям монстери

РосЗМІ передають, що перший заступник голови адміністрації Путіна Олексій Громов заявив на церемонії прощання з пропагандистом, що той добре ставився до чоловіка Симоньян.

Листя монстери обрамляє вінок з трояндами від Путіна

Володимир Володимирович справді до Тиграна дуже добре ставився Олексій Громов

Варто відзначити, що на всій церемонії більше не було подібних "сюрпризів". Принаймні на заході практично всі вінки, які потрапили у кадр російських кореспондентів, складаються з троянд, гілочок пальм та ялини.

Вінки на церемонії прощання із пропагандистом Кеосаяном Вінки на церемонії прощання із пропагандистом Кеосаяном

Листя монстери отруйне, пише dytsadok, оскільки містить кристали оксалату кальцію, які викликають сильне подразнення слизових оболонок, рота, горла та стравоходу, що призводить до набряку, болю, охриплості голосу та інших симптомів отруєння при ковтанні. Дотик соку до шкіри також може викликати подразнення, а потрапляння в очі — сильне подразнення та опік, тому рослину слід тримати якомога далі від дітей та домашніх тварин.

Листя монстери. Фото: freepik

Тигран Кеосаян — що відомо про пропагандиста

Подружжя-пропагандистів Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян

У січні 2025 року чоловік головного редактора російського державного телеканалу RT Симоньян переніс клінічну смерть і впав у кому. Було відомо про його давні проблеми із серцем. Він активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України. За участь у пропаганді війни потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.