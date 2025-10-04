Рус

Триповерхова "сільська хата" з басейном і ставком: як виглядає будинок ексрегіонала Ганни Герман під Києвом

Тетяна Кармазіна
Ганна Герман через свій особняк сварилася з журналістами Новина оновлена 04 жовтня 2025, 21:38
Ганна Герман через свій особняк сварилася з журналістами. Фото Колаж "Телеграфу"

Особняк "правої руки" Януковича знаходиться за 10 хвилин їзди від столиці

Колишній народний депутат від Партії регіонів і "права рука" президента-втікача Януковича — Ганна Герман — була замішана в багатьох політичних скандалах. Однак навіть її нерухомість (і їхня вартість) викликала питання у журналістів-розслідувачів.

Що потрібно знати:

  • Ганна Герман жила у триповерховому будинку у Гореничах, про який у 2008 році написала "УП"
  • На території особняка були басейн, доглянутий сад, ставок та мангал з декоративним оздобленням
  • Будинок площею 200 кв. м із землею у 20 соток вона придбала нібито в кредит
  • Вартість маєтку тоді сягала $850 тисяч

2008 року політик, який тоді очолював комітет Верховної ради зі свободи слова, посперечалася з виданням "УП". У листопаді того року видання видало матеріал, у якому автори розповіли про елітний особняк нардепа. На той час Герман проживала у триповерховому будинку, що знаходиться за 10 хвилин їзди від Києва — у селі Гореничі Бучанського району.

Ганна Герман ще до публікації матеріалу про її маєток вирішила прорекламувати цю статтю. Герман поширила заяву зі звинуваченням, що кореспонденти Української правди "немов злодії" залізли в її "сільську хату"

цитата з матеріалу "Української правди"

Що відомо про особняк Ганни Герман під Києвом

Площа будинку складає приблизно 200 квадратних метрів, а ділянка близько 20 соток. На території знаходиться басейн. У мережі тоді навіть публікували знімок невідомої дівчини, яка відпочивала біля нього.

ганна герман будинок
Фото: "УП"
ганна герман будинок
Фото: "УП"

Як видно на фото, особняк облагороджений: підстрижені кущі, доглянутий газон, квіти, ялини та берези створювали затишну атмосферу. На території маєтку знаходився мальовничий ставок з камінням та галькою, а також мангал, декорований рожевим камінням.

ганна герман будинок
Фото: "УП"

За словами ексрегіонала, вона оформила кредит на вісім років в "Укрсоцбанку", заклавши свою київську квартиру, щоб придбати будинок під столицею. Політик купила ділянку землі з будинком площею близько 200 кв. м у журналіста Миколи Канішевського. За його словами, Герман придбала в нього будинок і ділянку на 12 соток, але землі навколо її садиби виявилося вдвічі більше.

ганна герман будинок
Фото: "УП"

2008 року вартість таких "сільських хат" коливалася від 500 до 850 тисяч доларів. Зараз з особняком колишнього нардепа ситуація залишається неясною: у відкритих джерелах немає даних, хто там проживає сьогодні та чи ця нерухомість була продана.

ганна герман будинок
Фото: "УП"

Нагадаємо, що колишній регіонал сама колись була журналісткою. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Ганни Герман і як вона втратила двох синів.

