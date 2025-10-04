Триповерхова "сільська хата" з басейном і ставком: як виглядає будинок ексрегіонала Ганни Герман під Києвом

Особняк "правої руки" Януковича знаходиться за 10 хвилин їзди від столиці

Колишній народний депутат від Партії регіонів і "права рука" президента-втікача Януковича — Ганна Герман — була замішана в багатьох політичних скандалах. Однак навіть її нерухомість (і їхня вартість) викликала питання у журналістів-розслідувачів.

Що потрібно знати:

Ганна Герман жила у триповерховому будинку у Гореничах, про який у 2008 році написала "УП"

На території особняка були басейн, доглянутий сад, ставок та мангал з декоративним оздобленням

Будинок площею 200 кв. м із землею у 20 соток вона придбала нібито в кредит

Вартість маєтку тоді сягала $850 тисяч

2008 року політик, який тоді очолював комітет Верховної ради зі свободи слова, посперечалася з виданням "УП". У листопаді того року видання видало матеріал, у якому автори розповіли про елітний особняк нардепа. На той час Герман проживала у триповерховому будинку, що знаходиться за 10 хвилин їзди від Києва — у селі Гореничі Бучанського району.

Ганна Герман ще до публікації матеріалу про її маєток вирішила прорекламувати цю статтю. Герман поширила заяву зі звинуваченням, що кореспонденти Української правди "немов злодії" залізли в її "сільську хату" цитата з матеріалу "Української правди"

Що відомо про особняк Ганни Герман під Києвом

Площа будинку складає приблизно 200 квадратних метрів, а ділянка близько 20 соток. На території знаходиться басейн. У мережі тоді навіть публікували знімок невідомої дівчини, яка відпочивала біля нього.

Як видно на фото, особняк облагороджений: підстрижені кущі, доглянутий газон, квіти, ялини та берези створювали затишну атмосферу. На території маєтку знаходився мальовничий ставок з камінням та галькою, а також мангал, декорований рожевим камінням.

За словами ексрегіонала, вона оформила кредит на вісім років в "Укрсоцбанку", заклавши свою київську квартиру, щоб придбати будинок під столицею. Політик купила ділянку землі з будинком площею близько 200 кв. м у журналіста Миколи Канішевського. За його словами, Герман придбала в нього будинок і ділянку на 12 соток, але землі навколо її садиби виявилося вдвічі більше.

2008 року вартість таких "сільських хат" коливалася від 500 до 850 тисяч доларів. Зараз з особняком колишнього нардепа ситуація залишається неясною: у відкритих джерелах немає даних, хто там проживає сьогодні та чи ця нерухомість була продана.

Нагадаємо, що колишній регіонал сама колись була журналісткою. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Ганни Герман і як вона втратила двох синів.