Росіяни заявили, що запустили "Кинджал" з винищувача Су-34, але потім самі спростували

Зазвичай росіяни запускають "Кинджал" з МіГ-31К

Газета міноборони РФ "Красная звезда" написала, що фронтовий бомбардувальник Су-34 нібито вперше в бойових умовах було застосовано для запуску ракети "Кинджал" по території України. Проте в цьому засумнівалися навіть російські блогери, які підтримують війну РФ проти України.

"Екіпаж літака Су-34… під час спеціальної військової операції вперше в бойових умовах успішно застосував гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", – йдеться у повідомленні газети міноборони РФ.

Проте цю інформацію спростовує близький до авіації російський провоєнний блогер Fighterbomber. Він заявляє, що не було навіть спроб запуску "Кинджалів" з Су-34, бо цього не дозволяє швидкість літака.

"Кинджали, як і раніше, запускаються тільки з МіГ-31І (К). З Су-34 запускати їх ніхто й ніколи навіть не намагався, бо швидкості у Су-34 порівняно малі", — написав він.

За якийсь час після публікації інформації про запуск "Кинджала" з Су-34, її було видалено з сайта. Пізніше з'явилося офіційне спростування.

Згідно з відкритими джерелами, Су-34 у Росії в 5-6 разів більше, ніж МіГ-31К. Саме з Су-34 російська армія обстрілює Україну КАБами (керовані авіаційні бомби).

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО. Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів.

Традиційно російська армія використовує як носій Х-47М2 "Кинджал" спеціально модернізовані для цього перехоплювачі МіГ-31. В якості можливого носія також називали дальній бомбардувальник Ту-22М.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці грудня представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов розповів, чому зменшилась кількість вильотів МіГ-31К, носіїв "Кинджалів". За його словами, тепер РФ вимушена залучати додаткові ресурси на захист своєї авіації.