Россияне заявили, что запустили "Кинжал" с истребителя Су-34, но затем сами опровергли

Обычно россияне запускают "Кинжал" с МиГ-31К

Газета минобороны РФ "Красная звезда" написала, что фронтовой бомбардировщик Су-34 якобы впервые в боевых условиях был применен для запуска ракеты "Кинжал" по территории Украины. Однако в этом усомнились даже российские блоггеры, поддерживающие войну РФ против Украины.

"Экипаж самолета Су-34… во время специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", – говорится в сообщении газеты минобороны РФ.

Однако эту информацию опровергает близкий к авиации российский провоенный блоггер Fighterbomber. Он заявляет, что не было даже попыток запуска "Кинжалов" с Су-34, потому что этого не позволяет скорость самолета.

"Кинжалы по-прежнему запускаются только с МиГ-31И(К). С Су-34 запускать их никто и никогда даже не пытался, потому что скорости у Су-34 сравнительно малы", — написал он.

Через некоторое время после публикации информации о запуске "Кинжала" с Су-34, она была удалена с сайта. Позже появилось официальное опровержение.

Согласно открытым источникам, Су-34 в России в 5-6 раз больше, чем МиГ-31К. Именно с Су-34 российская армия обстреливает Украину КАБами (корректируемые авиационные бомбы).

"Кинжал" — российская аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО. Ракета может поражать цели до 2 000 км.

Традиционно российская армия использует в качестве носителя Х-47М2 "Кинжал" специально модернизированные для этого перехватчики МиГ-31. В качестве возможного носителя также называли дальний бомбардировщик Ту-22М.

Как рассказывал "Телеграф", в конце декабря представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал, почему уменьшилось количество вылетов МиГ-31К, носителей "Кинжалов". По его словам, теперь РФ вынуждена привлекать дополнительные ресурсы для защиты своей авиации.