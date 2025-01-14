Все в огне - ВСУ успешно ударили сразу по нескольким важным объектам в РФ (видео)

Взрывы звучали во многих областях России

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ осуществили массовый удар по российским военным объектам, расположенным вглубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Это стало одной из самых массовых и самых успешных атак на важные российские объекты, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами армию РФ.

Известно, что опять была успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара.

Российские СМИ пишут, что после 5 часов утра в Энгельсе раздались многочисленные взрывы. Опубликованы видео с места, на которых видно, что после атаки снова загорелся пожар. Утверждается, что для ударов использовалось несколько видов БПЛА.

Также, успешно был атакован Брянский химический завод в городе Сельцо — стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59".

На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук".

В Казани под ударом оказалась кустовая база сжиженных газов ООО "Газпром сжиженный газ". Здесь начался сильный пожар — горело три цистерны.

Саратовский НПЗ также оказался под ударом дронов. Очевидцы говорят "крекинг" — судя по всему, речь о крекинговой установке для переработки нефтепродуктов.

"Саратовский нефтеперерабатывающий завод" — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, входит в структуру компании "Роснефть". Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге и водным транспортом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.