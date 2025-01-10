У Донецьку пролунало кілька потужних вибухів: куди прилетіло і які наслідки (фото, відео)

Повідомляють про трьох поранених

У Донецьку стався обстріл району Шахтарської площі. Внаслідок інциденту постраждало троє людей, повідомляють місцеві джерела.

За наявною інформацією, влучання зафіксовано по супермаркету "Молоко". Також пошкоджено підприємство "Байкал". Серед постраждалих — жінка 1963 року народження та чоловік 2002 року народження. Дані про третього постраждалого наразі уточнюються. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На оприлюднених відео та фото з місця події видно значні пошкодження будівлі супермаркету, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. На місці також зафіксовано уламки, ймовірно, ракети. Після вибухів спостерігалося задимлення.

Шахтарська площа розташована в центральній частині Донецька. Це важливий транспортний вузол міста, де традиційно велике скупчення людей через розташування торговельних об'єктів та зупинок громадського транспорту.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу також пошкоджено прилеглу інфраструктуру. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що Донецьк перебуває дуже близько від лінії фронту. До деяких його околиць від лінії бойових дій — всього 20 кілометрів.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що у Донецьку пролунало шість вибухів. Тоді повідомляли про приліт у велику лікарню.