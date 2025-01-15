В России дрон ударил по спиртзаводу: рядом находится стратегический объект (видео)

Местные власти уже поспешили отчитаться о якобы работе ПВО и РЭБ

В поселке Новая Ляда Тамбовской области России беспилотник прилетел по спиртзаводу, который расположен неподалеку от военного полигона. После прогремевшего взрыва на заводе произошел пожар.

Об этом сообщают в ряде Telegram-каналов. Местные власти уже поспешили заявить, что якобы силами российской ПВО и средствами РЭБ этот БПЛА был уничтожен.

"Сегодня вечером (14 января, — Ред.) в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейной обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался", — заявили в правительстве региона.

Известно, что примерно в 22:30 начали появляться первые сообщения о том, что Тамбовскую область атаковали дроны. Местные говорили, что слышали жужжание в небе. Они утверждают, что серьезных повреждений после случившегося якобы нет.

Стоит добавить, что российские СМИ уже пишут, что для атаки якобы были использованы дроны "Бобер".

Справка: Дрон "Бобер" — украинский боражирующий боеприпас большой дальности производства "УкрДжет". Бобер является украинским эквивалентом иранского беспилотника Shahed 131. Беспилотник является винтовым, оснащен двигателем внутреннего сгорания, расположен в задней части фюзеляжа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 января был нанесен удар беспилотником по спиртзаводу в Тамбовской области. На фоне этого в сети появились видеозаписи, на которых слышно звуки взрывов и оповещения о воздушной тревоге.