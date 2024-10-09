Російська модель звинуватила зірку футболу у зґвалтуванні, але тепер сама ризикує потрапити за ґрати (фото)

Росіянка оббрехала відомого футболіста

Російська модель Луїза Кремльова постане перед судом у Коста-дель-Соль (Іспанія). Дівчині загрожує два роки в’язниці за звинуваченням у наклепі.

Річ у тім, що Кремльова обмовила захисника "Мілана" та збірної Франції Тео Ернандеса, повідомивши про зґвалтування. Про це передає dailymail.

За версією Кремльової, у червні 2017 року в Марбельї (Іспанія) футболіст накачав її наркотиками, побив та зґвалтував у машині. Тео повідомив, що все сталося за взаємною згодою. У крові дівчини наркотиків не виявили, після чого звинувачення з футболіста зняли. Крім того, стало відомо, що травми Кремльова зазнала після падіння біля нічного клубу, а не внаслідок побиття.

Влада Іспанії звинуватила росіянку в наклепі, зібравши достатню кількість доказів. За версією слідства, Луїза намагалася або "прославитися" у ЗМІ, або збагатитися за рахунок футболіста. Суд відбудеться у жовтні 2024 року.

Державні обвинувачі заявили в попередньому обвинувальному висновку, що хочуть засудити Кремльову до двох років ув’язнення та штрафу у розмірі 12 000 фунтів стерлінгів у разі визнання її винною.

Луїза Кремльова

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді їхати на матч із росіянами.