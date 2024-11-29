На Путіна не схожа: як виглядає його старша донька і що про неї відомо

Обидві доньки російського диктатора потрапили під санкції

Російський диктатор Володимир Путін завжди тримав особисте життя "за сімома замками". У шлюбі президент країни-агресорки був лише один раз і у пари народилося двоє дітей — Марія Воронцова і Катерина Тихонова. У зв’язку з агресією Росії проти України вони потрапили під міжнародні санкції, включно із санкціями США, ЄС та інших країн.

Російський тиран ніколи публічно не визнавав, що має доньок. Він завжди тримав їх у секреті, але журналістам все ж вдалося знайти деяку інформацію про спадкоємців президента РФ. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про старшу доньку Володимира Путіна.

Марія Путіна (Воронцова)

Марія Володимирівна Воронцова, народжена 28 квітня 1985 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург), є старшою дочкою Володимира Путіна від його першого шлюбу з Людмилою Шкребнєвою. Дівчина навчалася у німецькій школі при німецькому посольстві і досконало володіє німецькою мовою.

Марія Воронцова в юності та Володимир Путін

Вона закінчила медичний факультет Московського державного університету (МДУ), де отримала ступінь кандидата медичних наук, спеціалізуючись на педіатрії та ендокринології. Марія була студенткою-відмінницею і отримала червоний диплом, однак невідомо, це вона гарно вчилася, чи на її оцінки впливав батько.

Ходили чутки, що обидві доньки Путіна перебували на домашньому навчанні. Але як повідомляли однокурсники Марії, дівчина відвідувала усі лекції і складала екзамени, як і решта студентів. Оскільки донька Путіна взяла прізвище Воронцова, ніхто з університету не знав, хто її батько.

Ще під час навчання Марія полюбляла розкішне життя. Вона часто подорожувала з подругами і їздила до Монте-Карло, Італії та Іспанії. Її часто помічали на приватних яхтах. Відомо, що Марія Воронцова мала хобі — танці, однак чи займається хореографією вона зараз — невідомо.

На думку користувачів мережі, Марія Воронцова зовсім не схожа на батька. Схожість помічають із мамою жінки.

Особисте життя Марії Воронцової

Як пишуть росЗМІ, Марія була одружена з бізнесменом з Нідерландів Йоррітом Фаассеном. Є інформація, що вони познайомилися на пивному фестивалі у Голландії, але вона не доведена. За іншими даними, Фаасен працював у Москві, і пара зустрілася вперше там.

Однак за даними ЗМІ, з 2015 року подружжя не живе разом. У пари є син, який народився 15 серпня 2012 року у Москві. У 2014 році це підтвердив друг Путіна, музикант Сергій Ролдугін. Ім’я онука російського диктатора не відоме.

Де живе Марія Воронцова

За даними wikipedia, у 2013 році з’явилася інформація, що Марія разом із чоловіком проживають м. Ворсхотен (Нідерланди). Однак Путін у 2015 році заявив, що жодна з його доньок ніколи не жила за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "таємна" донька Путіна. Вона кілька разів змінювала прізвище і завжди приховує обличчя у соцмережах.