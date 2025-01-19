Переїхав до Ізраїлю та рідко згадує Україну: куди зник учасник КВК Сергій Лаврик

Чоловік багато років грав у КВК

Сергій Лаврик був одним із найяскравіших учасників харківської команди Клубу веселих і кмітливих "Люди в білому". Також актор знімався у гумористичному серіалі "Віталька". Згодом про коміка практично не було новин. Раніше ми розповідали, куди зник "одеський джентльмен" Левінзон.

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра гумориста, і куди він зник.

Біографія Сергія Лаврика

Сергій Лаврик народився у 1967 році у Харкові. Навчався у місцевому авіаційному інституті. У ті ж часи почав грати у КВК. Зокрема, потрапив у команду ХАІ, яка згодом стала Чемпіоном Вищої Ліги КВК і виграла Кубок Чемпіонів.

Команда ХАІ "Люди в білому", фото з фейсбук-сторінки Сергія Лаврика

Учасники харківської команди КВК, фото з фейсбук-сторінки Сергія Лаврика

Гумористи ХАІ КВК "Люди в білому", фото з фейсбук-сторінки Сергія Лаврика

Також Лаврик служив у Військово-повітряних силах на посаді техніка літака. Згодом влаштувався технологом на авіаційний завод. Певний час комік був ведучим кулінарної програми "Рецепти веселих кухарів". Брав участь у проєкті "Медовий місяць".

Сергій Лаврик, фото ТЕТ

Лаврик грав у рекламному проєкті "Здорова сімейка" та знімався у кулінарному серіалі "Смачна сім'я". Пізніше чоловік з'явився у серіалі "Віталька", де виконав роль тата головного героя. Крім цього, актор грав у гумористичному серіалі "17+" та "Сімейних мелодрамах".

Сергій Лаврик у серіалі "Віталька", фото ТЕТ

Де зараз Сергій Лаврик

У 2018 році Лаврик емігрував до Ізраїлю. Там він влаштувався на місцевий військовий завод. Після початку вторгнення росіян гуморист висловив підтримку Україні. Зокрема, він поширював дописи про злочини росіян у Харкові та про пошук зниклих громадян.

В інтерв'ю Лаврик зізнавався, що йому боляче за те, що в Україні триває війна. Він згадав друзів, яких у нього залишилось чимало з часів кар'єри на батьківщині. Попри це, гуморист вважає своїм домом Ізраїль і не планує повернення в Україну.

Гуморист Сергій Лаврик зараз у Ізраїлі, фото з його фейсбук-сторінки

"У мене болить душа за Україну дуже сильно, я переживаю за все, що відбувається, це дуже близько мені, тому що там мої друзі, там моя душа все одно залишилася, частинки душі моєї з кожним з моїх друзів, які там переживають зараз моменти такої напасті. Мене це дуже засмучує, мене це дуже сильно хвилює, і я дуже сильно за них переживаю. Але мій дім тут, я в Ізраїлі. Я почуваюся дуже добре, спокійно", — ділився комік.

Сергій Лаврик не планує повертатися в Україну, фото з його фейсбук-сторінки

Зараз Лаврик практично не згадує про війну Росії проти України. На його сторінці можна побачити багато дописів про війну Палестини проти Ізраїлю. Також чоловік ділиться з читачами світлинами своїх рідних.

Лаврик з донькою, фото з його фейсбук-сторінки

Лаврик з дружиною, фото з його фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник відомий ексучасник КВК Андрій Чивурін. Він побудував успішну кар'єру в гумористичній сфері.