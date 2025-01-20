Треба ухвалити негайно: у Зеленського назвали топ-3 конкретних обмежень, які вдарять по економіці Росії

Воєнний бюджет Росії на 2025 рік склав 140 млрд дол., і ворог має бути позбавлений цих грошей

Щоб вдарити по економіці Росії, на агресора слід негайно накласти серйозні обмеження, які позбавлять його багатомільярдних надходжень, з яких Кремль фінансує війну в Україні. Їхнє зменшення означатиме скорочення видатків на війну.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він назвав три конкретні сфери, де слід запровадити санкції проти РФ.

Більш про це читайте у публікації: "Три рішення обмежать здатність Путіна воювати, — уповноважений президента з питань санкцій".

— По-перше, це будь-які обмеження щодо експорту енергоносіїв. Це може бути включення в 16-й санкційний пакет ЄС відмови від російського зрідженого природного газу. Ми про це давно говоримо. Цьогорічний імпорт склав 7 млрд євро. Це приблизно те саме, що росіяни заробили, експортуючи газ через нашу газотранспортну систему, — каже експерт із санкцій.

Сюди ж входять обмеження, накладені на т.зв. "тіньовий флот" російських танкерів.

— Добре, що зараз під санкціями близько 270 танкерів, — каже Власюк. — Погано, що це лише 270. Враховуючи, що в цьому флоті щонайменше 600 суден. Санкції, накладені Сполученими Штатами 10 січня, — справді потужний удар по нафтовому флоту РФ. 160 танкерів, які потрапили під санкції, перевозили понад 1,6 мільйона барелів російської нафти на день у 2024 році. Це близько 22% експорту РФ морськими шляхами.

Окремо зазначу, що воєнний бюджет Росії на цей рік склав 140 млрд дол. Ця цифра — це те, що вони заробили на експорті енергоносіїв за 2023 рік. Я думаю, що будь-які скорочення цих 140 млрд автоматом означатимуть скорочення воєнних видатків, — каже він.

Друге обмеження стосується російського військово-промислового комплексу. І тут геймченджером може стати відповідальність виробників.

— Подивимося, як адміністрація Трампа до цього поставиться. Ми вже кілька разів обмінювалися інформацією з цього приводу. Скажімо, є американські виробники і й деякі виготовлені ними деталі стають доступними для Ірану чи для Росії, які використовуються в ракетах, дронах, — каже уповноважений президента.

Третім кроком, на його думку, має заборона торгівлі з РФ.

— Міжнародна санкційна група ще півтора року тому висловила ідею, що в цілому має історичні аналоги — як стосовно Ірану, так і щодо СРСР за часів холодної війни. Можливо, настав час заборонити в принципі торгівлю з Росією і дозволяти лише у вигляді винятків постачання медикаментів тощо, — підсумував Владислав Власюк.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три ознаки кризи в російській економіці.