Надо принять немедленно: у Зеленского назвали топ-3 конкретных ограничений, которые ударят по экономике России

Военный бюджет России на 2025 год составил 140 млрд долл. и враг должен быть лишен этих денег

Чтобы ударить по экономике России, на агрессора следует немедленно наложить серьезные ограничения, которые лишат его многомиллиардных поступлений, с которых Кремль финансирует войну в Украине. Их уменьшение будет означать сокращение расходов на войну.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал уполномоченный президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он назвал три конкретных сферы, где следует ввести санкции против РФ.

Более об этом читайте в публикации: "Три решения ограничат способность Путина воевать, уполномоченный президента по вопросам санкций".

— Во-первых, это любые ограничения по экспорту энергоносителей. Это может быть включение в 16-й санкционный пакет ЕС отказа от российского сжиженного природного газа. Мы об этом давно говорим. Нынешний импорт составил 7 млрд евро. Это примерно то же, что россияне заработали, экспортируя газ через нашу газотранспортную систему, — говорит эксперт по санкциям.

Сюда же входят ограничения, наложенные на т.н. "теневой флот" российских танкеров.

— Хорошо, что сейчас под санкциями около 270 танкеров, — говорит Власюк. — Плохо, что это всего 270. Учитывая, что в этом флоте не менее 600 судов. Санкции, наложенные Соединенными Штатами 10 января, действительно мощный удар по нефтяному флоту РФ. 160 попавших под санкции танкеров перевозили более 1,6 миллиона баррелей российской нефти в день в 2024 году. Это около 22% экспорта РФ морскими путями.

Отдельно отмечу, что военный бюджет России в этом году составил 140 млрд дол. Эта цифра — это то, что они заработали на экспорте энергоносителей за 2023 год. Я думаю, что любые сокращения этих 140 млрд автоматом будут означать сокращение военных расходов, говорит он.

Второе ограничение касается российского военно-промышленного комплекса.

— Посмотрим, как администрация Трампа к этому отнесется. Мы уже несколько раз обменивались информацией на этот счет. Скажем, есть американские производители и некоторые изготовленные ими детали становятся доступными для Ирана или для России, которые используются в ракетах, дронах, — говорит уполномоченный президента.

Третьим шагом, по его мнению, явлется запрет торговли с РФ.

— Международная санкционная группа еще полтора года назад высказала идею, что в целом имеет исторические аналоги — как по Ирану, так и по СССР во времена холодной войны. Возможно, пора запретить в принципе торговлю с Россией и разрешать только в виде исключений поставок медикаментов и тому подобное, — подытожил Владислав Власюк.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три признака кризиса в российской экономике.