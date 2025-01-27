Холопів змусили дивитися здалеку, як Путін під жалобну музику зображав скорботу (фото)

Відстань між Путіним та людьми за рік збільшилася більше, ніж утричі

У понеділок, 27 січня, під час покладання квітів очільника Росії Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі на Піскарьовському цвинтарі користувачі мережі помітили дивну річ. Адже біля Путіна не було жодної людини, усіх розмістили якмога далі.

Про це свідчать фото з мережі. При цьому ще рік назад такого "страху контакту" у правителя не було.

"У 80-річчя зняття блокади Ленінграда Володимир Путін за традицією поклав квіти до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскарьовському меморіальному цвинтарі. Цього разу люди, яких допустили до участі у церемонії, були набагато далі, ніж минулого року", — пишуть у мережі.

На фото видно, що у 2024 році люди стояли на бічній доріжці центральної алеї. Цього ж року їх відсунули на одну з алей між братськими могилами. Тобто відстань між Путіним та людьми за рік збільшилася більш ніж утричі — приблизно з 10 метрів до 35.

"Це, ймовірно, дозволило прибрати з кадру трансляції охоронців президента, які були поряд з ним минулого року. На ролику, який у понеділок опублікувала пресслужба Кремля, Путін досить довго йде на самоті на тлі братських могил під пронизливу музику", — йдеться у повідомленні.

На деяких кадрах навіть видно, що Путін поки йшов махав людям, які були на величезній відстані від нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що британський економіст пояснив дилему Путіна і чого він боїться.