Боїться за свою легітимність. Британський економіст пояснив дилему Путіна

Російському диктатору потрібна низька інфляція

Захід заморозив майже 300 млрд доларів російських валютних резервів за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. А високі відсоткові ставки за кредитами й жорстка монетарна політика створюють значний стрес російським елітам, а відтак – і президенту Володимиру Путіну.

Про це "Телеграфу" розповів експерт програми глобальної економіки та фінансів ім. Майкла Кляйна в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) Девід Лубін. За його словами, Путін завжди підтримував жорстку монетарну політику, яка забезпечувала низьку інфляцію, оскільки вважає високу інфляцію загрозою його легітимності.

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"Зараз у Росії дуже висока інфляція, оскільки зростання зарплат становить 20%, попит на робочу силу значно перевищує її пропозицію, а економіка зростає швидше за свої потенційні можливості. З цією структурною проблемою Центральний банк бореться шляхом посилення монетарної політики.

Тому дилема Путіна виглядає так: або він дозволяє Набіулліній (голові Центробанку РФ. — Ред.) продовжувати жорстку монетарну політику, щоб знизити інфляцію, але з ризиком суттєвого спаду економічної активності, або ж обирає інший шлях, подібний до політики президента Ердогана в Туреччині, де пріоритет віддається економічному зростанню, але при цьому інфляція приймається як наслідок. І для західних політиків, для країн, які співчувають долі України, важливо зробити цю дилему ще складнішою", — зазначає Девід Лубін.

За словами експерта, аби зробити ситуацію гіршою для Росії, потрібно ще більше обмежити її доступ до доходів у твердій валюті — доларах, євро, фунтах стерлінгів тощо. Шлях до цього озвучив Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.