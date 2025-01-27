Холопов заставили смотреть издалека, как Путин под траурную музыку изображал скорбь (фото)

Расстояние между Путиным и людьми за год увеличилось больше, чем в три раза

В понедельник, 27 января, во время возложения цветов главы России Владимира Путина в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище пользователи сети заметили странную вещь. Ведь возле Путина не было ни одного человека, всех разместили как можно дальше.

Об этом свидетельствуют фото из сети. При этом еще год назад такого "страха контакта" у правителя не было.

"В 80-летие снятия блокады Ленинграда Владимир Путин по традиции возложил цветы к монументу "Мать-Батькивщина" на Пискаревском мемориальном кладбище. На этот раз люди, которых допустили к участию в церемонии, были гораздо дальше, чем в прошлом году", — пишут в сети.

На фото видно, что в 2024 году люди стояли на боковой дорожке центральной аллеи. В этом же году их отодвинули на одну из аллей между братскими могилами. То есть расстояние между Путиным и людьми за год увеличилось более, чем в три раза — примерно с 10 метров до 35.

"Это, вероятно, позволило убрать из кадра трансляции охранников президента, которые были рядом с ним в прошлом году. На ролике, который в понедельник опубликовала пресс-служба Кремля, Путин довольно долго идет в одиночестве на фоне братских могил под пронзительную музыку", — говорится в сообщении.

На некоторых кадрах даже видно, что Путин пока шел, махал людям, находившимся на огромном расстоянии от него.

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