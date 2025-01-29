Якою має бути ціна на нафту, щоб Росія перестала на ній заробляти - експерт пояснив

Росія продовжує заробляти на паливі, попри численні санкції

Попри санкції у багатьох галузях економіки, Росія продовжує непогано заробляти на нафтовому бізнесі. Наразі вона продає нафту набагато дорожче за собівартість видобутку "чорного золота".

Експерт розповів, за якої ціни на нафту РФ втратить прибутки від її продажу. За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, при ціні 60 доларів за барель Росія отримуватиме лише 40 доларів, що наближається до собівартості видобутку в країні-агресорці. Про це Куюн заявив в інтерв’ю виданню "ДеГроші".

На початку січня 2024 року ціна на нафту зросла на 10% – з 74 до 82 доларів за барель. Таке подорожчання спричинили американські санкції проти півтори сотні танкерів, які перевозили російську нафту. Через це покупці, зокрема Китай та Індія, були змушені шукати альтернативні способи доставки, що призвело до зростання вартості фрахту.

При нинішній ціні у 80 доларів за барель Росія все ще отримує близько 60 доларів прибутку. Такий рівень прибутковості дозволяє країні-агресорці продовжувати заробляти значні кошти попри санкції.

У США очікується зниження цін на нафту. Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові заявив про плани збільшити видобуток та знизити ціни на всі споживчі товари для американців. Цього можливо досягти лише через зменшення вартості нафти. Український ринок пального наразі наповнюють переважно Польща, Румунія, Литва та Греція. Минулого року з'явилися нові постачальники – американське дизпальне та німецький бензин. Висока ціна пального в Україні пояснюється дорогою логістикою з європейських заводів.

Нагадаємо, що країнам ОПЕК+ Дональд Трамп запропонував знизити ціни на нафту, щоб змусити Путіна закінчити війну в Україні. Та вони на це не погодились.