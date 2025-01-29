На Одещині виявили ще один осередок забруднення російським мазутом. Де цього разу

Перший раз мазут помітили 24 січня

Лише кілька днів тому мазут з російських танкерів помітили в рекреаційній зоні "Катранка" на Одещині. Тепер токсична речовина дісталася до інших території Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Зокрема, екологи виявили значне забруднення на західній частині лиманів Джантшейський та Сасик. Це вже третя постраждала ділянка узбережжя, каже доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За словами еколога, забруднені ділянки знайшли за 30-50 метрів від води. Мазут розкидано на території довжиною майже кілометр. Його краплі мають розмір від пів сантиметра до 5 сантиметрів.

На одній з ділянок довжиною 200 метрів смуга мазуту розтягнулася на 6 метрів у ширину. Екологи також знайшли пір'я птахів у мазуті.

Керівниця нацпарку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк розповіла, що перший раз мазут помітили 24 січня. Про забруднення одразу повідомили владу та екологічну інспекцію. Але за п'ять днів нічого не змінилося – мазут так і лежить на пляжі.

Також повідомляється, що 26 січня в Одеській ОВА провели засідання техногенно-екологічної комісії, але так і не вирішили, як швидко прибрати мазут. Працівники нацпарку просять створити чіткий план дій і почати стежити за появою нових забруднень, адже мазут може знищити рідкісних тварин і рослини в заповіднику.

Раніше "Телеграф" писав, що Крим потерпає від мазутної катастрофи РФ. На півострові уже було зібрано понад 86 000 тонн забрудненого піску.