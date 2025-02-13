На Юлія Цезаря не тягне? Історик пояснив чому Путін – це клон Гітлера

Історик пояснив, чому Путіна часто порівнюють з Гітлером

Президент РФ Володимир Путін є історичним двійником Адольфа Гітлера, лідера нацистської Німеччини. У них збігаються не тільки геополітичні цілі, а й тональність промов.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він також пояснив, з ким можна порівняти українського лідера Володимира Зеленського.

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

На його думку, серед історичних постатей нема іншого персонажа, з ким Путіна можна було б порівняти значно влучніше.

— Це виринає одразу – Гітлер. Він же копіює й окремі пасажі Гітлера і Геббельса. А копатися в історії нема сенсу. Ну, порівняємо його яким-небудь Юлієм Цезарем. І що? Нічого не дає це порівняння. А порівняння з Гітлером влучнає в ціль і гарне для пропаганди, щоб показати, хто вони такі насправді. Що його рівняти з яким-небудь Тамерланом, про якого ніхто вже не пам'ятає, — іронізує блогер.

Говорячи про історичних близнюків Трампа і Зеленського, які на куражі увірвалися в політику, педагог нагадав:

— Є ціла епоха солдатських імператорів часів занепаду Римської імперії, коли з’являлися люди із провінцій, з абсолютно бідних сімей. Хоча я не думаю, що Кривий Ріг — це величезна провінція, а тато Зеленського був дуже бідним. Але історія таке знає, коли в кризових ситуаціях піднімалися люди, які не були частиною тогочасної еліти, — підсумував Віталій Дрібниця.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін закрив архіви, присвячені Другій світовій.