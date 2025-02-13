На Юлия Цезаря не тянет? Историк объяснил почему Путин – это клон Гитлера

Историк объяснил, почему Путина часто сравнивают с Гитлером

Президент РФ Владимир Путин является историческим двойником Адольфа Гитлера, лидера нацистской Германии. У них совпадают не только геополитические цели, но и тональность речей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блоггер Виталий Дрибница. Он также объяснил, с кем можно сравнить украинского лидера Владимира Зеленского.

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По его мнению, среди исторических фигур нет другого персонажа, с кем Путина можно было бы сравнить гораздо точнее.

— Это сразу возникает — Гитлер. Он же копирует и отдельные пассажи Гитлера и Геббельса. А копаться в истории нет смысла. Ну, сравним его каким-нибудь Юлием Цезарем. И что? Ничего не дает это сравнение. А сравнение с Гитлером точно попадает в цель и хорошее для пропаганды, чтобы показать, кто они на самом деле. Что его равнять с каким-нибудь Тамерланом, о котором никто уже не помнит, — иронизирует блогер.

Говоря об исторических близнецах Трампа и Зеленского, которые на кураже ворвались в политику, педагог напомнил:

— Есть целая эпоха солдатских императоров времен упадка Римской империи, когда появлялись люди из провинций, из абсолютно бедных семей. Хотя я не думаю, что Кривой Рог — это огромная провинция, а папа Зеленского был очень бедным. Но история такое знает, когда в кризисных ситуациях поднимались люди, которые не были частью элиты того времени, — подытожил Виталий Дрибница.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин закрыл архивы, посвященные Второй мировой.