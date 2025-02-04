Сумний Чебурашка на надгробку: як виглядає могила письменника Успенського

Письменник похований у Москві

Радянський і російський дитячий письменник і сценарист Едуард Успенський, який створив популярних персонажів Чебурашка, Крокодил Гена, кіт Матроскін, та інших. У 2018 році сценариста не стало, а поховали його на Троєкурівському цвинтарі у Москві, як і зірку "Іронії долі" Мягкова.

Письменник зізнавався, що прожив яскраве та цікаве життя попри те, що його дитинство було складним. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про творчість Едуарда Успенського і з’ясувати, як виглядає його могила.

Писати Успенський почав ще у школі, коли навчався у старших класах. Проте, вищу освіту він здобував у Московському авіаційному інституті. Друкувати свої твори він почав у 1960 році, коли був на третьому курсі. По завершенню інституту, Успенський працював на Московському приладному заводі, однак за три роки все ж повернувся до творчості — став писати сценарії до театральних сценок та віршів.

Завдяки Едуарду Успенському з’явилися такі персонажі, як Крокодил Гена, Чебурашка, Листоноша Пєчкін, стара Шапокляк, дівчинка Варя, пес Шарик, Дядько Федір, гарантійні чоловічки. Вони були улюбленцями маленьких читачів і відомі й донині.

Причина смерті та могила Успенського

Едуард Успенський помер на 81-му році життя. Від тривалий час лікувався від раку. У 2011 році письменник переміг цю недугу, але за 5 років вона знову дала про себе знати.

За маленький проміжок часу він вже пересувався за допомогою крісла колісного. Успенський пройшов чотири курси хімієтерапії і лікувався у Німеччині, але рак все ж переміг.

Едуард Успенський похований на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Могила виглядає мінімалістично, але доглянуто. На пам’ятнику зображене обличчя письменника з доброю посмішкою, дати життя і смерті Успенського. На могилі встановлено маленького Чебурашку із граніту, який опустив голову та підтиснув вуха.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Ванги і чому вона спочиває не на цвинтарі. Вона померла влітку 1996 року від онкології та була похована біля свого дому в Рупіті у Болгарії.