На самому видному місці: у Путіна з’явився свіжий шрам

Шрам він отримав десь на початку тижня

На голові Володимира Путіна помітили новий дивний шрам. Цікава деталь потрапила до об’єктивів під час його відвідування Форуму технологій майбутнього в Москві.

Про це пише таблоїд Daily Mail. Зазначається, що шрам з’явився на лобі Путіна десь у середу, 19 лютого, і ніхто не намагався його приховати.

При цьому на більш ранніх знімках, оприлюднених у понеділок та вівторок, цього сліду не було. Про обставини появи мітки інформації не з'являлося.

Як відомо, тема стану 72-річного Путіна викликає багато уваги у ЗМІ ще з 2020 року, коли в нього помітили шрам на шиї. Тоді висловлювалися припущення, що це може бути пов’язано із лікуванням раку щитовидної залози. Схожий шрам також помічали у нього 2023 року.

У Кремлі заперечують будь-які заяви про проблеми Путіна зі здоров’ям, а численні спекуляції на цю тему існують у мережі на рівні конспірології без істотних доказів.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2024 року колишній керівник Секретної розвідки Великобританії МІ-6 Річард Дірлав припустив, що у глави Кремля крім онкології та проблем із серцем може бути ще й хвороба Паркінсона.