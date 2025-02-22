На самом видном месте: у Путина появился свежий шрам

Шрам он получил где-то в начале недели

На голове Владимира Путина заметили новый странный шрам. Любопытная деталь попала в объективы, во время его посещения Форума технологий будущего в Москве.

Об этом пишет таблоид Daily Mail. Отмечается, что шрам появился на лбу Путина где-то в среду, 19 февраля, и никто не пытался его скрыть.

При этом на более ранних снимках, обнародованных в понедельник и вторник, этого следа видно не было. Об обстоятельствах появления отметины информации не появлялось.

Как известно, тема состояния 72-летнего Путина вызывает много внимания в СМИ еще с 2020 года, когда у него заметили шрам на шее. Тогда высказывались предположения, что это может быть связано с лечением рака щитовидной железы. Похожий шрам также замечали у него в 2023 году.

В Кремле отрицают любые заявления о проблемах Путина со здоровьем, а многочисленные спекуляции на эту тему существуют в сети на уровне конспирологии без каких-либо существенных доказательств.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года бывший руководитель Секретной разведки Великобритании МИ-6 Ричард Дирлав предположил, что у главы Кремля помимо онкологии и проблем с сердцем может быть еще и болезнь Паркинсона.