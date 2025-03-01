Росіян під Краснодаром тримає у страху таємний купиздрик (відео)

Сліди невідомого звіра викликали паніку серед жителів Краснодара.

Минулої ночі на вулиці Ягодіна у Краснодарі сталося щось таке, що змусило місцевих жителів хапатися за голови та мобільні телефони. У місцевих телеграм-каналах з'явилося відео загадкових слідів, які не піддаються логічному поясненню.

"Схоже на копита, а може, на рись. І ось воно пішло туди", — коментує автор відео, демонструючи дивні відбитки на землі.

Підписники каналу одразу почали будувати здогадки. Найпопулярнішою версією стало припущення, що це був міфічний "Купиздрик" — істота, про яку ніхто раніше не чув, але тепер вона вирішила заявити про себе.

Проте на цьому фантазії не закінчилися. Дехто вважає, що це міг бути північний лис, який забрів надто далеко на південь. Інші впевнені: це справжня чупакабра, яка вирішила змінити меню та перейти на міських жителів.

Не обійшлося і без гумору. Один із коментаторів пожартував: "Це з мерії приїжджали, щоб пустити тут трамвай". Інший висунув версію, що це "наркоман перенюхав і в лося перетворився". А хтось навіть припустив, що це просто "квадробер-сусід", який вирішив випробувати свої нові колеса.

Поки що жителі Краснодара гадають, що за істота залишила загадкові сліди, але одне можна сказати точно: ніч на вулиці Ягодіна стала трішки страшнішою і значно веселішою.

Залишається лише чекати наступного візиту Купиздрика. І, можливо, тримати напоготові фотоапарат і трохи солі — а раптом це справді чупакабра?

Раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці Миколаєва зняли у місцевому супермаркеті незвичайного хвостатого "відвідувача". Миша бігала прямо по торговому залу повз товари, намагаючись не зіткнутися з людьми.