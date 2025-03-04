Атакований дроном повторно. У Росії горів важливий для війни завод (відео)

У лютому після атаки цей НПЗ припиняв свою роботу

У ніч проти 4 березня в російському місті Сизрань Самарської області пролунали вибухи. Безпілотниками атакували нафтопереробний завод.

Інформація про це почала з’являтися у різних Telegram-каналах. Там публікують також відео самої події.

Після удару безпілотника на нафтопереробному заводі розпочалася потужна пожежа.

Водночас, голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі підтвердив атаку по НПЗ.

"Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи. У лютому після атаки цей НПЗ припиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії", - йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що продукція заводу включає паливо, авіаційну гас і бітум.

У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

"Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", — підсумував Коваленко.

Голова Самарської області В’ячеслав Федорищев також прокоментував атаку на заводі.

"Сьогодні вночі київський режим атакував Сизранський НПЗ. На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА", — заявив Федорищев.

Зазначимо, що сизранський НПЗ був атакований також у ніч проти 19 лютого. Тоді ТГ-канал ASTRA із посиланням на власні джерела писав, що завод тимчасово зупинив роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 березня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан.