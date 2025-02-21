Полум'я видно за кілометри. У Росії сталася пожежа на промисловому заводі (відео)

Полум'я охопило 1200 квадратів площі

В ніч на п'ятницю, 21 лютого, у Калузькій області Росії зайнялася величезна пожежа на заводі з переробки пластику. Загасити її станом на ранок не вдалося.

Як повідомили у МНС РФ, вогонь локалізували на площі у 1 200 квадратних метрів. За даними відомства, пожежники не допустили поширення полум'я на виробничі приміщення та склад із готовою продукцією.

За даними росЗМІ, завод, де виникла пожежа, розташований поруч села Окорокове Жуковського району Калузької області Росії. Заграву та стовп диму видно за кілька кілометрів, з міста Обнінськ. Точні причини займання встановлюються.

Як повідомляв "Телеграф", 8 лютого спалахнула сильна пожежа у столиці Росії Москві. Інцидент стався на території колишнього електрозаводу. За словами очевидців, люди, які перебували у будівлі, намагалися вибратися через вікна. Займання сталось у будівлі, де знаходилися фітнес-клуб і танцювальна студія.

А в окупованому Сімферополі 14 лютого спалахнув ринок, розташований у районі стадіону "Локомотив". Площа пожежі становила тисячу квадратів, вогонь перекинувся на сусідні будинки.