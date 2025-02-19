Довгі пошуки кохання, аборти та самогубство у 57 років: що відомо про особисте життя зірки "Місце зустрічі змінити не можна" Давидової
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Артистка виходила заміж 8 разів
Людмила Давидова була відомою акторкою театру та кіно в радянські часи. Зокрема, вона зіграла у фільмах "Тіні зникають опівдні" і "Місце зустрічі змінити неможливо". У 57 років жінка покінчила життя самогубством.
"Телеграф" розповість, яким було особисте життя відомої акторки.
Особисте життя Людмили Давидової
Першим чоловіком Давидової був актор і режисер Андрій Ладінин. З ним вона познайомилась на знімальному майданчику. Акторка була вагітною від актора, але зробила аборт. Цей шлюб не став успішним: подружжя за короткий термін розлучилось.
Другим обранцем артистки був режисер Валерій Усков. Вони працювали разом у стрічці "Тіні зникають опівдні". Так Усков і Давидова стали не лише колегами, але й чоловіком і дружиною. Людмила чекала дитину від Валерія, але перервала вагітність. Так у парі почали все частіше виникати сварки, і згодом актори припинили стосунки.
Третім чоловіком акторки став Георгій Давидов, декан Московського державного інституту міжнародних відносин. Саме з цим прізвищем артистка залишилась і стала відомою. Проте і цей шлюб згодом закінчився.
Учетверте Людмила вийшла заміж за науковця і викладача Інституту іноземних мов Володимира Котелкіна. Він був одружений з відомою співачкою Людмилою Зикіною. Неможливість завагітніти доводила жінку до депресії, тож стосунки з науковцем теж стали складними. Тому і цей шлюб розпався.
Подейкували, що після цього Давидова ще кілька разів виходила заміж. Вона змінювала прізвище на "Полякова", "Макєєва", але згодом поверталась до "Давидової". Ким були наступні чоловіки акторки — невідомо. Загалом жінка виходила заміж 8 разів.
Акторка покінчила життя самогубством у 57 років. Вона хворіла на шизофренію й перебувала у психіатричній лікарні. Однак повністю одужати жінці не вдавалось. Артистку поховали на Домодєдовському кладовищі у 1996 році.
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